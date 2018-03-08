СТОКГОЛЬМ, 8 мар – . Власник човна Nautilus, датський винахідник Петер Мадсен, суд над яким у справі про вбивство шведської журналістки Кім Валле почався в четвер, продовжує наполягати на своїй невинності. Про це повідомляється на сайті Радіо Данії DR, веде пряму текстову трансляцію із залу суду.

© AFP 2018 / Scanpix Denmark/Jens Noergaard LarsenВ Данії розповіли деталі справи про вбивство журналістки на підводному човні NautilusШведская журналістка Кім Валле планувала написати статтю про Мадсене і зникла після плавання на побудованій ним підводному човні Nautilus 10 серпня 2017 року. Спочатку винахідник стверджував, що висадив журналістку на берег увечері того ж дня. Пізніше, однак, він змінив свої свідчення, сказавши, що вона загинула після нещасного випадку на борту підводного човна. Тіло жінки виявили після кількох днів пошуку, воно було розчленовано — без голови і кінцівок. На початку жовтня і в листопаді поліція Копенгагена повідомила про виявлення інших частин тіла.

Мадсена офіційно звинуватили у вбивстві шведської журналістки в середині січні цього року. Передбачається, що він задушив жертву або перерізав їй горло.

Мадсен наполягає на тому, що подія стала результатом нещасного випадку і не заперечує, що це він розчленував тіло журналістки. Під час одного з останніх допитів Мадсен припустив, що журналістка могла померти усередині підводного човна з-за чадного газу.

© AP Photo / TT / Johan Nilsson Власника Nautilus офіційно звинуватили у вбивстві шведської журналисткиСуд розрахований в цілому на 12 днів і триватиме до 25 квітня, коли очікується вирок. Слухання розпочалися з ознайомлення з результатами поліцейського розслідування. Мадсен звинувачується у вбивстві, непристойному поводженні з трупом і в злочин на сексуальному ґрунті. Прокуратура наполягає на довічному ув’язненні. Після зачитаних прокурором Якобом Бухом-Йепсеном пунктів звинувачення Мадсен повторив свою позицію про невинуватість у загибелі журналістки, він визнав лише розчленування тіла і не згоден зі звинуваченням у сексуальному злочині, пояснюється на сайті Радіо Данії.

Весь перший день слухання відведено ознайомлення з матеріалами слідства, почне давати свої свідчення і сам Мадсен.

Суд продовжить роботу після кількох днів перерви 21 березня. У наступні дні будуть заслухані свідки, різні експерти, на 4 квітня заплановано ознайомлення з результатами судово-психіатричної експертизи підозрюваного.

Пояснюється, що згідно з датським правилами заборонена аудіо – та відеотрансляція до зали суду, тому багато ЗМІ ведуть текстові онлайны.