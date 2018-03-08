МОСКВА, 8 мар — . Служби безпеки Британії полюють за мережею професійних убивць, підозрюваних в атаці з використанням нервово-паралітичної отруйної речовини на екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, повідомляє газета Independent з посиланням на джерела.

© AP Photo / PA/Steve РагѕопѕСМИ розповіли про стан отруєного в Британії екс-полковника ГРУКак повідомили виданню слідчі, витончений метод нападу на Скрипаля і його дочка вказує на “діючих або колишніх спонсорованих державою учасників”.

Поліція та служби безпеки не розкривають інформації про використаний при нападі речовині. За словами джерела, для отримання подібного речовини майже напевно знадобилася спеціальна лабораторія. Також це може вказувати на те, що передбачувані вбивці могли мати доступ до державних ресурсів і детально планували атаку.

© РИА Новини / Денис ВорошиловПосольство Росії в Британії не знає про контакти дипломатів з СкрипалемПолиция графства Вілтшир 5 березня повідомила, що дві людини знаходяться в критичному стані через отруєння невідомою речовиною, не називаючи імен постраждалих. Проте представники поліції, ні глава МВС Амбер Радд, ні прем’єр Тереза Мей, говорячи про постраждалих, ні разу не назвали імен Скрипаля і його дочки. Досі єдиним офіційним обличчям, хто назвав їх імена, був глава МЗС Борис Джонсон. Виступаючи 6 березня в парламенті, Джонсон підтвердив, що мова йде про Скрипаля і його доньки Юлії.

Скрипаль отримав притулок у Британії після обміну розвідниками між Росією і США в 2010 році, коли в РФ передали десять чоловік, включаючи Анну Чапман.

Контртерористичний управління поліції Лондона керує розслідуванням, проте інцидент не розглядається як терористичний акт.