ПРАГА, 8 мар – . Депутатів і відвідувачів будівлі національних зборів (парламенту) Словаччині евакуювали в Братиславі з-за надійшло повідомлення про закладену бомбу, повідомила представник парламентської канцелярії Зузана Чижмарикова. Роман ВладимировВ Нижньому Новгороді евакуювали вокзал через дзвінок про бомбу

“Надійшло повідомлення про закладену в будівлі парламенту бомбу. Всі, хто знаходилися в ньому люди евакуйовані. Піротехніки і поліція займаються перевіркою”, — сказала Чижмарикова, повідомлення якої транслювали мережеві ТБ-канали.

У зв’язку з евакуацією парламенту керівництво правлячої партії “Курс – соціальна демократія” змушене було перенести заплановану прес-конференцію щодо ситуації в республіці у свою штаб-квартиру.

Раніше, в лютому цього року, після повідомлення про закладену бомбу піддавалися екстреної евакуації будівлі Верховного суду, Мін’юсту і МВС. У всіх випадках повідомлення про бомби не підтвердилися.