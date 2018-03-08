АНКАРА, 8 мар — . Анкара і Багдад планують проведення операції на півночі Іраку проти членів забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК), заявив у четвер глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibНовая війна: нещасний народ знову зробив неправильний вибір”Після виборів в Іраку ми розраховуємо провести спільну з іракським урядом транскордонну операцію, спрямовану проти РПК (на півночі Іраку). З (прем’єр-міністром Іраку Хайдером аль) Абаді про це була розмова”, — цитує слова Чавушоглу телеканал Habertürk.

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