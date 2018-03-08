МОСКВА, 8 мар — . Не менше 20 бойовиків, у тому числі син одного з лідерів талібів* Мули Фазлулли, були ліквідовані в результаті удару американського безпілотника в Афганістані, передає агентство Пажвак.

© Фотохост-агентствоГлава Афганістану виступив за визнання “Талібану”* політичної группойПо даними агентства, удар був нанесений в провінції Кунар на сході країни в середу. В результаті удару 20 бойовиків були знищені, шість поранено.

Ситуація в Афганістані в останні місяці помітно погіршилася. Радикальний рух “Талібан”*, раніше опанувало значною територією в сільських районах країни, розгорнуло наступ на великі міста. Також на території країни посилився вплив терористичної угруповання “Ісламська держава”*.

* Терористичні угрупування “Талібан” і “Ісламська держава” (ІГ) заборонені в Росії.