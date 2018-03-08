МОСКВА, 8 мар — . Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина направила Швеції дипломатичну ноту з вимогою про арешт екс-лідера сирійських курдів Саліха Мусліма, передає телеканал CNN Turk.

© РИА Новини / Михайло АлаеддинТурция позбавила сирійських курдів виходу до кордону, пишуть СМИКак повідомляє телеканал, за словами Чавушоглу, Саліх Муслім знаходиться в Стокгольмі.

Анкара звинувачує Мусліма в причетності до ряду великих терактів у Туреччині і вимагає його видачі. Раніше празький міський суд всупереч доводам міськпрокуратури прийняв рішення відпустити затриманого в Празі Мусліма з умовою, що він не буде уникати подальших засідань суду в процесі у його справі і не покине територію країн ЄС. У понеділок Туреччина зажадала тимчасового арешту і екстрадиції Мусліма з Німеччини, де він зараз знаходиться.

Звільнення Мусліма празьким судом викликало обурення Анкари. Віце-прем’єр турецького уряду Бекір Боздаг заявив, що Чехія подібними діями підтримує терористичні організації, МЗС Туреччини направив ноту протесту чеським колегам, посол Туреччини в Празі пригрозив погіршенням двосторонніх відносин. У відповідь дипведомство Чехії в спеціальній заяві відкинув всі звинувачення Анкари в підтримці тероризму і послалося на незалежність своїх судових органів.

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