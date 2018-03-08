ТАЛЛІНН, 8 мар — . Уряд Естонії вирішило задовольнити клопотання 22 осіб про відмову від громадянства республіки, шестеро з них готуються отримати громадянство Росії, повідомила прес-служба кабінету міністрів. © AFP 2018 / RAIGO PAJULAЭстония: боротьба справедливості і націоналізму. Останній перемагає

“Уряд прийняв рішення задовольнити клопотання 22 осіб про відмову від громадянства Естонії, всі вони постійно проживають за кордоном і мають намір стати громадянами країн проживання. Вісім людей живуть в Норвегії, шестеро — в Росії, п’ятеро — у Фінляндії і троє — в Німеччині”,- йдеться в повідомленні уряду.

За даними МВС, в 2017 році від естонського громадянства відмовилися 208 осіб. З них 103 людини стали громадянами Росії.