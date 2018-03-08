МОСКВА, 8 мар — . Чоловік француженки, яка разом з двома дітьми перебувала на борту зниклого в березні 2014 року малайзійського лайнера, який прямував рейсом MH370, Гіслена Уаттрело стверджує, що уряд Франції, а також військові США, Китаю та Австралії володіють важливою інформацією про обставини зникнення літака, проте не розголошують її.

© AP Photo / Lucas МагіеСемьи пасажирів рейсу MH370 просять продовжити пошуки літака”Від всіх тих, з ким я перебував у контакті при (президенті Франції Франсуа Олланда, більше нічого не чути. Тому я направив лист Еммануелю Макрону з проханням прийняти мене і розповісти, що відомо Франції. Мовчання держави неймовірно турбує. Це знак великих складнощів в цій історії. Франція знає таке, про що вона не може говорити”, — заявив Уаттрело в інтерв’ю газеті Figaro.

Він підкреслив, що французьке Бюро розслідування авіакатастроф (BEA) досі не надала свій звіт про подію, знімки з супутника також опубліковані не були.

“Бюро з розслідування авіакатастроф не надала свій звіт. Головне управління зовнішньої безпеки (DGSE) теж має розташовувати своїми даними. Більше того, Франція ніколи не надавала знімки з супутника у високому дозволі, які в неї є”, — зазначив Уаттрело.

За словами співрозмовника газети, Великобританія і США також не надають достатнього сприяння пошукової операції.

“(Сполучене Королівство) зі своєю компанією супутникового зв’язку Rolls-Royce and Inmarsat не дає джерела вихідних даних, які використовуються в розслідуванні. (США) з Boeing не розголошують інформацію. Не кажучи вже про ФБР, яке відновило льотний тренажер пілота, але так його і не надало”, — зазначив він.

Уаттрело підкреслив, що не вірить офіційній версії події, оскільки навіть у разі відхилення від маршруту та виходу з ладу всіх засобів зв’язку лайнер не могли упустити з виду військові радари.

“Сім країн повинні були “зловити” літак за допомогою своїх (військових) радарів, у тому числі Австралія, не кажучи вже про США та Китаї, які спостерігають за цією зоною. Тому давайте перестанемо говорити дурниці”, — зазначив він.

Чоловік сподівається, що перестановки в урядах і зміна геополітичного розкладу сил одного разу дозволить людям, котрі володіють інформацією про зникнення лайнера, розповісти, що їм відомо.

© AP Photo / АТЅВВетеран “Альфи”: при пошуках Boeing MH370 відбувалися дивні речі”Частина військових з цих країн володіють якоюсь інформацією. Це не пара людей, це багато людей, у яких є кінчики цієї історії. Ці люди сьогодні не можуть говорити, тому що це темна і скандальна історія. Але ж уряду і геополітичний розклад сил змінюється”, — уклав Уаттрело.

У ніч на 8 березня 2014 року авіалайнер Boeing 777-200 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс MH370 з Куала-Лумпура в Пекін з 227 пасажирами і 12 членами екіпажу, включаючи туриста з Росії, зник з екранів радарів. Передбачається, що літак зазнав катастрофи в південній частині Індійського океану. Пошукова операція не змогла встановити місце аварії літака.

Американська компанія Ocean Infinity на початку серпня 2017 року запропонувала свої послуги у проведенні пошукової операції родичам пасажирів зниклого лайнера. Компанія займається дослідженнями морського дна і проводить пошуки на великій глибині з використанням апаратури, що працює в автономному режимі, співпрацює з приватними корпораціями та дослідницькими проектами. Компанія погодилася взяти плату за послуги тільки у разі виявлення корпусу лайнера. Операція, швидше за все, завершиться в червні 2018 року.