На тлі цілком очевидного економічної кризи в країні верхівка РФ намагається підняти свою падаючу популярність твердженнями про якісь грандіозні успіхи у зовнішній політиці. Мовляв, Росія встає з колін. Супостат в паніці. Народ радіє…

Насправді народу немає особливої справи до зовнішньої політики. Його набагато більше цікавлять проблеми падіння доходів при одночасному зростанні тарифів, цін на продукти і ліки. Невдоволення людей своїм становищем посилюється. В цих умовах російська «еліта» намагається використовувати посилюється тиск США для мобілізації народу на підтримку правлячого угруповання. За принципом «ворог біля порога, згуртуємося навколо вождя».

Але спробуємо бути об’єктивними. Що можна поставити в заслугу нинішньої влади у зовнішньополітичній сфері? Крим? Але це було чотири роки тому. При цьому основна заслуга в повернення півострова до Росії належить самим кримчанам, повсталими 25-27 лютого 2014 року в Сімферополі і Севастополі.

Сирія? Підтримати-захистити нашого давнього стратегічного союзника, чи не єдиного на Близькому Сході — справа, безумовно, благе. Російські льотчики, інженери, артилеристи, інженери, військові радники зіграли важливу роль у запобіганні захоплення Сирії бандами терористів. Не будемо забувати, однак, що в усіх війнах вирішальну роль завжди грає піхота. А на землі основний тягар війни винесли на собі сирійські та іранські війська, великі формування ліванської «Хезболли». Без них ніякої перемоги над ИГИЛ не було б…

Ну, ось, мабуть, і все! Все інше — обмін уколами між російською верхівкою і їх західними «партнерами». Саме це подається як зовнішньополітична стійкість. Тих, хто щось розуміє у зовнішній політиці, ці шпильки обдурити не можуть. Російська «еліта» пристрасно прагне знову повернутися в «клуб обраних» і дуже ображається, що їх тримають за порогом. Але якщо покличуть, то тікатимуть стрімголов. Можна не сумніватися.

В зовнішній політиці в мінусі? Повний провал по всьому периметру кордонів Росії. Перш за все, у відносинах з колишніми союзними республіками СРСР. Україна — це взагалі зовнішньополітична катастрофа. Дозволити купки авантюристів у Києві, спираються лише на екстремістів з Галичини, так зіпсувати багатовікові відносини між нашими братніми народами — це треба ще примудритися. Як не було цілісної політики по Україні, так її і немає досі. Всі ці метання, судомні спроби загнати Донбас до складу України без втрати обличчя — ось і вся «політика» на цьому напрямку. Пахне зрадою…

Приблизно те ж саме на прибалтійському напрямку. Мати потужну опору в Латвії, Естонії та частково в Литві у вигляді російськомовного населення і дозволити перетворити ці країни на плацдарм НАТО — це вияв повного безвілля правлячої верхівки РФ.

Не набагато кращі справи в Закавказзі. Грузія, завжди перебувала на особливому становищі в складі Російської імперії та СРСР, раптом виявилася самим антиросійським державою регіону. Хоча основна маса грузин дуже дружньо (поки що!) налаштована до Росії. Адже позначаються багатовікова життя у складі загальної державної родини. Однак не відчувається і спроби нинішньої влади ця використовувати традиційні відносини.

Приблизно така ж ситуація і в Середній Азії. Казахстан під керівництвом досвідченого Назарбаєва йде, майстерно маневруючи, з зони впливу Росії. З Узбекистаном і Туркменією відносини на межі заморозки. З Середньою Азією все більш щільно працює Китай.

Не треба забувати і про те, що включення в НАТО наших колишніх союзників з Варшавського договору і колишніх республік СРСР — результат свідомого «непротивлення злу» вождів РФ. А нині їм доводиться жалібно стогнати з приводу розміщення бази ПРО США в Румунії і Польщі. А чого варто відверто злісне поведінку поляків, які безкарно десятками руйнують пам’ятники воїнам Червоної армії-визволительки. Відчувають слабкість Росії. Іншого пояснення немає…

Ну і вже, звичайно, ні в які ворота не лізе безпрецедентно зухвале знущання над нашими спортсменами з боку Міжнародного олімпійського комітету, не отримало належної відсічі з боку російської держави. Це таке позамежне проявом безвілля російської «еліти», після якого говорити про зовнішньополітичні успіхи абсолютно не доводиться.

У чому причина серії провалів, яку намагаються видати за перемоги? Головне в тому, що російська правляча угруповання до останнього часу відчувала себе частиною світової олігархії. А, як кажуть, «ворон у ворона око не виклює». Виникали проблеми у відносинах із Заходом вирішували за рахунок поступок. З боку Росії, зрозуміло. По-іншому і бути не могло. Є відомий вислів Сбигнева Бжезинського, що «Росія може мати скільки завгодно ядерних валізок, але оскільки 500 мільярдів доларів російської еліти лежать у наших банках, ви розберіться: це ваша еліта чи вже наша?».

Як відомо, зовнішня політика будь-якої держави є відображенням інтересів правлячого класу. Якщо правлячим є компрадорський, жорстко орієнтований на Захід олігархічно-бюрократичний клас, то інший, ніж прозахідної зовнішньої політики РФ і бути не може. А розповіді про «диво-зброю», горді антизахідні пози, що видаються за відроджену незалежність — не більше, ніж елемент торгівлі з США і їх союзниками. Вся ця «незалежність» полягає в прагненні російської олігархії, яка знайшла впевненість за роки правління Ст. Ст. Путіна, захистити своє право самостійно «освоювати» (правильніше сказати, грабувати) природні та інші багатства Росії, на які завзято зазіхають їхні західні «партнери».

Ще одна причина провалів — кричущий непрофесіоналізм «творців» зовнішньої політики РФ. Мова йде не про керівництво і співробітників Міністерства закордонних справ. У них з професіоналізмом в цілому все гаразд. Російська/радянська школа дипломатії — одна з кращих в світі. Справа в тому, що поняття зовнішньої політики — набагато ширше, ніж дипломатія. Це зусилля всіх органів уряду. Це зусилля державних і приватних кампаній.

У Радянському союзі на міжнародному полі працювали МЗС, Міністерство зовнішньої торгівлі, Міністерство оборони, КДБ, Держкомітет з питань зовнішньоекономічних зв’язків (ДКЗЗ), Держкомітет з науки і техніки, і маса міністерство і відомств, які так чи інакше мають відношення до міжнародної діяльності

І ця діяльність дуже непогано координувалася Мзс і Міжнародним відділом ЦК КПРС. Після відповідних рішень ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР всі залучені організації були зобов’язані діяти в єдиному напрямку, допомагати один одному. Жорстка партійна і державна дисципліна тих часів забезпечувала, що «генеральна лінія» проводилася неухильно.

Тепер зовнішня політика перебуває в стані розброду і хитання, хто в ліс, хто по дрова. Або у вигляді знаменитої трійці «лебідь, рак і щука». Єдиної стратегічної лінії немає. Розробок за конкретними напрямками теж немає. Безупинно плодяться заумні (і непотрібні) багатосторінкові «доктрини», за які їх творцям платять непогані гроші.

Але навіть в тих випадках, коли ясно, що треба щось робити конкретно, всі зацікавлені організації знову-таки тягнуть, хто в ліс, хто по дрова. Та ще й жорстко змагаються в «розпилюванні» коштів, які виділяються на ту чи іншу зовнішньополітичну програму.

МЗС явно не горить бажанням упорядкувати цей хаос. Тим більше, що це майже марне заняття. Країна управляється в «ручному режимі»: хто першим заручитися схваленням глави держави, той і правий. Державна дисципліна — майже зникло поняття. А партійної дисципліни нині не існує, бо формально державні органи безпартійні. Тобто, інструментів координації зовнішньої політики майже немає. Рада національної безпеки — це, мабуть, той орган, який передбачалося зробити координуючим. Складається, однак, відчуття, що він до цього не дуже прагне.

Підсумуємо. Жодних успіхів у зовнішній політиці немає і в принципі бути не може. Войовничі крики і прокляття на адресу «партнерів» з табору правлячої верхівки на ділі — крики відчаю. Вони з жахом чекають посилення західних санкцій і прагнуть за можливість не дратувати своїх «партнерів». Яка вже тут «незалежність»? Не до жиру, бути б живу…