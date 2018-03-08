Майже 40% росіян не здатні без втрат адаптуватися до кризи. До такого висновку прийшли аналітики Інституту соціального аналізу та прогнозування (ИНСАП) РАНХиГС на підставі опитування 3000 чоловік, що проводилося протягом 2017 року. Результати дослідження опубліковані в березневому номері «Моніторингу економічної ситуації в Росії». За розрахунками економістів інституту, високим рівнем адаптаційного потенціалу володіють тільки 20,4% населення, середнім — 40,4% та низьким — 39,2%.

У групі ризику опинилися, насамперед, літні люди, жителі сіл і малих міст, люди без вищої освіти, робітники різної кваліфікації, рядові працівники торгівлі та побутового обслуговування, а також безробітні. Криза останніх років негативно позначилася на добробуті майже половини з них (47,5%). Про поліпшення матеріальної забезпеченості повідомив лише кожен десятий. Експерти вказують, що якщо ситуація в економіці не покращиться, положення цих категорій населення ще сильніше постраждає, а бідність продовжить розширюватися.

Проблема майже половини росіян у тому, що у них немає необхідних ресурсів, які змогли б зіграти роль своєрідної подушки безпеки у разі кризи. До таких ресурсів відносять високі доходи, заощадження, друге житло, яке можна продати або здавати в оренду, а також сучасну професійну освіту і, не в останню чергу, розвинені соціальні зв’язки. Але, як підрахували в ИНСАП, лише 20,4% росіян можуть використовувати ці ресурси повністю і мають адаптаційним потенціалом.

Це, як правило, люди молодше 45 років, з вищою освітою, які проживають в середніх і великих містах і працюють на позиціях керівників і висококваліфікованих фахівців. На відміну від попередньої категорії, матеріальне становище погіршилося лише у 32% з них, а 31%, навпроти, повідомив про поліпшення добробуту.

В цілому ж, якщо вірити дослідженню ИНСАП, за останні 2-3 року 37% росіян навіть не намагалися адаптуватися до кризи — у них просто не було для цього ресурсів. В результаті вони почали брати гроші в борг. Восени 2017 частка росіян, які займають у родичів і знайомих, зросла з 40 до 60%, а тих, хто купує в кредит, — з 12 до 22%. Однак, як вважають автори дослідження, нарощування боргових зобов’язань — це не адекватна стратегія адаптації, а лише спосіб вижити.

«Вільна преса» вже писала про те, що доходи населення зростають повільніше кредитів. Річні темпи зростання незабезпеченого споживчого кредитування в грудні 2017 досягли 11,1%, в той час як номінальні зарплати зросли лише на 7,2%, а доходи — на 1,1%.

Більш підприємлива частина населення намагалася використовувати інші стратегії виходу з кризи. Наприклад, більше інвестувати та заощаджувати (хоча частіше доводилося витрачати накопичене), а також шукати підробіток, роботу з більш високим доходом або починати власні бізнес-проекти. Економія і покупка більш дешевих продуктів надала короткостроковий ефект, так як на певному етапі обмежувати споживання стало нікуди.

В цілому, за підрахунками Інституту, усіма способами адаптуватися до кризи намагалися лише 29% росіян. Ще 23% крім цього працювали в особистому підсобному господарстві — люди стали вирощувати більше овочів і фруктів, розводити птицю у себе на ділянці.

У той же час, як зазначають автори дослідження, «активне адаптаційне поведінка істотно підвищує життєві шанси, але не гарантує підвищення рівня життя. Так, з тих, хто реалізує активні адаптаційні стратегії, 18,4% розраховують у майбутньому на підвищення матеріального статусу, а 12,4% очікують його погіршення».

Як відомо, реально наявні доходи (РРД) росіян знижуються чотири роки поспіль. У січні 2018 ця сумна тенденція була продовжена, хоча спочатку аналітики Росстату виключили у своїх підрахунках одноразову виплату 5000 рублів «для порівнянності даних». Але навіть у цьому випадку доходи показали не зростання, а залишилися на нулі. Після включення виплати в статистику, виявилося, що РРД знизилися на 7% порівняно з аналогічним періодом 2017. У РАНХиГС підрахували, що рівень бідності зріс з 10,7% у 2012 р. до 13,8% у вересні 2017 року.

Директор Інституту актуальною економіки Іван Антропов переконаний в тому, що якщо криза триватиме, а це дуже вірогідний сценарій, судячи з поточними економічними показниками, населення навряд чи навчиться до нього адаптуватися. Навпаки, ще залишається невеликий запас міцності може підійти до кінця. І хоча росіяни з високим адаптаційним потенціалом можуть успішно впоратися з кризою, в цілому картина буде відповідати сценарієм «бідні бідніють, а багаті багатіють».

— Ймовірність того, що в разі продовження кризи у людей з’являться якісь адаптаційні інструменти, дуже мала, і розраховувати на це не варто. З листопада 2014 скорочуються реально наявні доходи населення, що сильно вдарило по його матеріального становища. Відповідно, навіть якщо багато хто усвідомив необхідність персональних накопичень на чорний день, у них просто немає фізичної можливості зробити такі накопичення.

Також у нас в країні є певні проблеми із гнучкістю людей в адаптації до нових професій. З радянських часів історично склалося, що людина отримує одну професію і намагається їй займатися практично все життя. Процес переучування на інші навички у нас не поставлений на широку ногу з точки зору освітніх програм, так і деякі люди до цього прагнуть. Намагаючись пережити важкі часу вони швидше підуть на свою дачну ділянку в шість соток щось вирощувати, ніж змінять професію на більш затребувану і добре оплачувану.

«СП»: — ДО чого призведе така ситуація, коли доходи населення не почнуть рости в найближчі місяці?

— Все це, швидше за все, призведе до подальшого скорочення попиту і споживання. У 2017 попит у грошовому вираженні залишився приблизно на колишньому рівні в порівнянні з 2016-м. Але це пояснюється тим, що люди дуже довго економили, і настав момент, коли прийшла пора оновлювати багато предметів побуту, техніку, одяг.

Однак ця хвиля досить скоро спаде, що може призвести до нового спаду споживання. Він, в свою чергу, потягне за собою черговий провал виробництва і доходів. Природно, все це може дуже негативно позначитися на економіці країни.

Потрібні ще більші грошові вливання, щоб виправити ситуацію. А забезпечити їх можна або різким зниженням курсу рубля, яке допоможе поповнити бюджет, або значним нарощуванням зовнішнього боргу і збільшенням боргового навантаження. Причому цей процес буде йти як з боку населення, яке продовжить брати все більше кредитів, так і з боку державних структур.

«СП»: — чи Може держава якось підтримати ці 40% населення, які не здатні самостійно адаптуватися до кризи?

— Держава має безліч різних важелів для впливу на ситуацію. Під час останнього Послання президента, він дав зрозуміти, що акцент буде робитися саме на підтримку найбідніших верств населення. Швидше за все, якісь кроки в цьому напрямку можна очікувати після виборів, але вони будуть обмежені субсидіями або окремими виплатами.

На значну підтримку малозабезпечених верств населення особливо розраховувати не доводиться, оскільки у нас немає стабільних доходів федерального бюджету, які могли б все це фінансувати. В січні понад 50% доходів федерального бюджету припали на нафтогазовий сектор. Тобто, за великим рахунком, у нашій економіці нічого не змінилося. Є дорога нафта — є доходи бюджету, ні дорогої нафти — немає доходів і, відповідно, можливості підтримувати незахищені верстви населення.

Тому уряду варто було б зробити зусилля і створити давно обіцяну стратегію соціально-економічного розвитку, яка потягла б за собою великі структурні реформи, підтримку підприємництва, зниження фінансового навантаження і податкового тягаря. Все це допомогло б підтримати і бізнес, і зарплати людей, які становлять більшу частину доходів населення. Тільки коли доходи населення, нарешті, почнуть рости, люди зможуть зробити якісь заходи, щоб в майбутньому убезпечити себе на випадок повторення кризи і провалу економіки, створити той самий адаптаційний потенціал.