ВАШИНГТОН, 9 мар – . Сенатори США вважають, що Росія повинна підвищити транспарентність у сфері нестратегічного ядерної зброї і що з нею треба вести діалог з цього питання. © AP Photo / Susan WalshВ сенаті США закликали вести з Росією діалог з стратегічної стабільності

У четвер група сенаторів-демократів США звернулася з листом до держсекретаря Рексу Тиллерсону із закликом почати діалог з Росією з питань стратегічної стабільності. Лист підписали сенатори Джефф Мерхнули, Дайан Файнстін, Едвард Маркі і незалежний сенатор Берні Сандерс.

У своєму зверненні законодавці нагадують, що сенат США ще при ратифікації договору СНО-3 з Росією в 2010 році закликав адміністрацію США почати переговори, які б убезпечили і скоротили тактичну ядерну зброю піддається перевірці чином”.

“Спроби адміністрації Обами домовитися з цього класу озброєнь зустріли опір з боку Росії. Однак навіть у відсутність політичного простору для офіційної угоди чи зобов’язуючого договору з Росією ми закликаємо держдепартамент обговорити шляхи підвищення транспарентності щодо нестратегічних ядерних озброєнь”, — пишуть сенатори.