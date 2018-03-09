МОСКВА, 9 мар — . Українські правоохоронці затримали керівника центру визволення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, про це повідомляє “Страна.иа” з посиланням на джерела. Ігор МасловКиев при обміні замість полонених передав 15 агентів СБУ, заявили в ДНР

За даними видання, Рубан був затриманий на блокпосту на лінії розмежування в Донецькій області. Офіційних повідомлень про причини події не надходило.

Рубан міг бути затриманий за спробу перетину кордону з забороненими предметами, розповіли “Стране.иа” волонтери, знайомі з ситуацією.

Інформацію про затримання підтвердив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Лою. При цьому він заявив, що Рубан мав намір провезти через КПП “цілий арсенал зброї”. Про це чиновник повідомив у своєму Facebook, додавши запис фотографією, на якій видно кілька десятків автоматів Калашникова і снаряди для РПГ. Ігор МасловВернувшиеся в ЛНР полонені поскаржилися в ООН на тортури в українських в’язницях

Володимир Рубан займається переговорами з обміну полоненими між Києвом і самопроголошеними республіками з 2014 року. У березні 2015 року став лауреатом премії “За мужність і патріотизм” української програми “Людина року”. У лютому 2017 року разом з депутатом Верховної ради Надією Савченко відвідав ДНР і ЛНР, порушивши порядок перетину лінії розмежування, після чого СБУ анулювала дозвіл Рубана на виїзд в самопроголошені республіки.