ВАШИНГТОН, 9 мар – . Приїхала в Вашингтон після переговорів з Північною Кореєю південнокорейська делегація передала президенту США Дональду Трампу лист від лідера КНДР Кім Чен Уна, повідомляє телеканал CNN з посиланням на закордонні дипломатичні джерела. Олексій АгарышевПентагон “з обережним оптимізмом” ставиться до переговорів Сеула і Пхеньяна

“Південнокорейська делегація вручила лист від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в Білий дім для президента Трампа в четвер”, — повідомляє телеканал.

Очікується, що представники Південної Кореї і США зроблять офіційну заяву за підсумками сьогоднішньої зустрічі в 19.00 (3.00 мск п’ятниці).

Раніше на цьому тижні адміністрація президента Південної Кореї повідомила, що в ході проведених в Пхеньяні переговорів між південнокорейською урядовою делегацією і лідером КНДР Кім Чен Ином північнокорейська сторона підтвердила “прихильність денуклеаризації Корейського півострова і дала зрозуміти, що у неї не буде причин для володіння ядерним озброєнням у випадку відсутності військових загроз для КНДР і гарантій збереження північнокорейського режиму”.