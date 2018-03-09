МОСКВА, 9 мар — . Лідер КНДР Кім Чен Ун направив запрошення про зустріч президента США Дональду Трампу, про це найближчим часом оголосять аредставители Південної Кореї, які передали це послання главі Білого дому, повідомляє телеканал Fox News з посиланням на неназваного американського чиновника. Олексій АгарышевПентагон “з обережним оптимізмом” ставиться до переговорів Сеула і Пхеньяна

Раніше телеканал CNN з посиланням на закордонні дипломатичні джерела повідомив, що південнокорейська делегація, що прибула до Вашингтона після переговорів з Північною Кореєю, передала президенту США лист від Кім Чен Ина. Очікується, що представники Південної Кореї і США зроблять офіційну заяву за підсумками сьогоднішньої зустрічі в 19.00 (3.00 мск п’ятниці).

Раніше на цьому тижні адміністрація президента Південної Кореї повідомила, що в ході проведених в Пхеньяні переговорів між південнокорейською урядовою делегацією і лідером КНДР Кім Чен Ином північнокорейська сторона підтвердила “прихильність денуклеаризації Корейського півострова і дала зрозуміти, що у неї не буде причин для володіння ядерним озброєнням у випадку відсутності військових загроз для КНДР і гарантій збереження північнокорейського режиму”.