МОСКВА, 9 мар — . Поліція Великобританії оточила територію на кладовищі в британському місті Солсбері, де похована дружина і син екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля після того, як в неділю його госпіталізували з отруєнням, повідомляє газета Daily Telegraph. Денис ВорошиловГосдеп не має інформації, хто стоїть за отруєнням Скрипаля

Як зазначає газета Guardian, імовірно, оточення було встановлено більшою мірою для того, щоб відгородити місця поховання від представників преси. Як раніше повідомив джерело в силових структурах Великобританії, група експертів також відновила роботу в будинку госпіталізованого в Солсбері чоловіки, яким, за даними ЗМІ, є Сергій Скрипаль.

Як сказав один із слідчих поліції Уїлтшир в інтерв’ю газеті Daily Telegraph, оточення на кладовищі і в будинку Скрипаля могло бути встановлене, у тому числі, з метою пошуку доказів. “Ці кордони були встановлені з єдиною метою – вивчити цим місця і подивитися, чи були ці двоє під наглядом у найманців. Вони будуть шукати докази в кущах”, — сказало джерело видання. За даними газети, Скрипаль і його дочка були на цвинтарі минулого тижня і залишили квіти біля надгробка сина на річницю його смерті.

Крім того, видання припускають, що інцидент з Скрипалем може спонукати поліцію почати розслідування у зв’язку зі смертю його дружини і сина. Як зазначає Daily Telegraph, дружина екс-полковника ГРУ Людмила померла в 2012 році від раку, їй було 59 років. Їхній син Олександр помер у віці 43 років під час відпустки в Санкт-Петербурзі в липні минулого року, імовірно, з-за ниркової недостатності.

© РИА Новини / Денис ВорошиловВ Скотленд-Ярді розповіли про стан Скрипаля і його дочериПолиция графства Вілтшир 5 березня повідомила, що дві людини знаходяться в критичному стані через отруєння невідомою речовиною. Ні представники поліції, ні глава МВС Амбер Радд, ні прем’єр Тереза Мей, говорячи про постраждалих, ні разу не назвали імен Скрипаля і його дочки. Досі єдиним офіційним обличчям, хто назвав їх імена, був глава МЗС Борис Джонсон. Скотланд-Ярд в середу повідомив, що була “спроба вбивства з використанням нервово-паралітичної отруйної речовини”.

Поліція Уїлтшир у четвер підтвердила, що в результаті інциденту постраждав її співробітник Нік Бейлі.