РИМ, 9 мар – , Олександр Логунов. Прокуратура італійської столиці відкрила розслідування після численних скарг на стан доріг, повідомляють в четвер місцеві ЗМІ. У США вулиця провалилася під землю

Поки що у справі немає складу злочину і підозрювані. Заяви в прокуратуру подали різні асоціації споживачів як наслідок надзвичайної ситуації, викликаної тривалою негодою минулих тижнів, коли і так не саме якісне дорожнє покриття Риму пережило наслідки історичного снігопаду і кількаденних злив.

Підтоплення і дірки в асфальті призвели зміни маршрутів автобусів, перекритого на ряді вулиць руху і введення швидкісного ліміту в 30 кілометрів на годину на критично важливих міських артеріях. Кілька днів тому один автомобіль просто застряг в особливо глибокій ямі з водою на жвавій вулиці неподалік від базиліки Святого Павла.

Не виключено, що прокуратура проведе технічні експертизи, щоб визначити, чи і наскільки на стан доріг вплинули дощі, найсильніші з яких пройшли в Римі 5 і 6 березня.

Тим часом римська мерія для боротьби з дорожніми ямами обговорює введення цього “плану Маршалла”, у рамках якого дорожні служби повинні будуть закласти 50 тисяч ям в місяць. Вартість цих робіт оцінюється в 17 мільйонів євро.