МАДРИД, 8 березня – , Олена Шестерніна. Численні акції протесту з вимогою реального рівноправ’я чоловіків і жінок проходять по всій Іспанії. Наймасовіша проходить в центрі Мадрида, де перекрито практично весь центр міста. Хав’єр ЛуэнгоВ страйку в Іспанії беруть участь більше п’яти мільйонів чоловік

Основні вимоги — забезпечення рівних можливостей для отримання роботи і професійного зростання, боротьба з насильством у сім’ях, ліквідація сексуальних домагань на роботі. Ще напередодні 8 березня було оголошено, що в Міжнародний жіночий день пройдуть 300 мітингів у 200 містах. Тільки в Барселоні на вулиці ввечері вийшли 200 тисяч людей, за даними Міської гвардії. Акції пройшли у Валенсії, Більбао, Севільї, Віго, Малазі.

Наймасовіша маніфестація проходить у Мадриді. Хода стартувала від площі перед вокзалом Аточа і пройшли через весь центр міста до площі Іспанії.

“Без фемінізму немає майбутнього”, “Ми не все тут – тут немає убитих” (тільки торік жертвами гендерного насильства стали в Іспанії 49 жінок). Пам’ятник богині родючості Сибелес, розташований навпроти будівлі міської мерії, підфарбований підсвічуванням у фіолетовий колір. Фіолетовий — символ боротьби за рівноправність статей – буквально заполонив Мадрид. Фіолетові парасольки, шарфи, куртки, светри, шапки, навіть боа. Учасниці та учасники (серед протестувальників багато чоловіків) тримають плакати “Справедливість”, “Рівність”, “Мачизм — це тероризм”.

© РИА Новини / Хав’єр ЛуэнгоУчастницы акції протесту жінок в Барселоні в Міжнародний жіночий день. 8 березня 2018 © РИА Новини / Хав’єр ЛуэнгоУчастницы акції протесту жінок в Барселоні в Міжнародний жіночий день. 8 березня 2018

© РИА Новини / Сергій ГунеевРахой пообіцяв не шкодувати сил заради рівноправності жінок і чоловіків”Я латиноамериканка і мені подобається, яка я”, — тримає в руках плакат одна з учасниць. “В Латинській Америці мачизму набагато більше, ніж тут, в Іспанії, але жінки і суспільство в цілому не так активно захищають там наші права”, — каже вона .

Ще одна жінка визнає, що на роботі не раз ставала жертвою дискримінації за гендерною ознакою. “Ми всі зазнають дискримінації, жінки отримують менше чоловіків (за офіційною статистикою на 23 відсотки – ред.), нас не так просто підвищують у посаді. При прийомі на роботу можуть запитати, чи збирається жінка вагітніти. Це неприпустимо в 21 столітті”, — каже Марія, жінка років 45.

© РИА Новини / Хав’єр ЛуэнгоУчастницы акції протесту жінок в Барселоні в Міжнародний жіночий день. 8 березня 2018 © РИА Новини / Хав’єр ЛуэнгоУчастницы акції протесту жінок в Барселоні в Міжнародний жіночий день. 8 березня 2018

© Фото : Ministerio de la PresidenciaИспанский віце-прем’єр заявила, що не підлягає “мачистским нападкам”Ще одна мітингувальниця, жінка за 60, каже, що ситуація за останні десятиліття змінилася на краще. “Звичайно, у часи Франка (Франсиско Франко – іспанський диктатор, який правив з 1939 по 1975 роки) жінка навіть не могла самостійно рахунок у банку відкрити. Багато не працювали. Моя мати, наприклад, працювала, але в родині постійно говорили, що я повинна в усьому слухатися братів, вони ж чоловіки, що я повинна виконувати роботу по дому, мити посуд. Зараз, звичайно, ніхто такого не посміє сказати в сім’ї”, — вважає учасниця акції.

В цьому році 8 березня в Іспанії пройшла перша феміністична загальний страйк, в якій за даними профспілок, взяли участь 5,3 мільйона чоловік.

“Ми паралізували Мадрид. І ми продовжимо завтра. Заради тих, хто тут заради тих, кого тут немає. Заради тих, хто ніколи не зможе прийти сюди”, — заявили організатори, завершуючи акцію. © Инфографика17 жіночих подвигів