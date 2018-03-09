ООН, 9 травня — . Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя обговорив з першим заступником міністра закордонних справ Швеції Аннікою Седер ситуацію в Сирії, на сході України і навколо КНДР. Як повідомили в постпредстве Росії, зустріч відбулася за ініціативою шведської сторони. © AP Photo / Susan WalshВ сенаті США закликали вести з Росією діалог з стратегічної стабільності

“Основну увагу було приділено ситуації в Сирії в світлі прийняття резолюції РБ 2401, положення на Сході України, а також північнокорейському досьє. Наголошувалося, що діалог і політико-дипломатичні методи є єдиним ефективним шляхом врегулювання розбіжностей”, — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті місії.

РБ ООН 24 лютого прийняв резолюцію 2401, яка вимагає, аби всі сторони припинили зіткнення і забезпечили гуманітарну паузу щонайменше на 30 днів на всій території Сирії, проте, за заявою російського Центру примирення ворогуючих сторін, бойовики продовжують ракетний і мінометний обстріл.