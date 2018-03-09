МОСКВА, 9 мар — . Група сенаторів звернулася до держсекретаря США Рексу Тиллерсону із закликом почати діалог з Москвою після заяв президента Росії Володимира Путіна про нову зброю. © Міноборони РФПутин розповів, як розроблялося нове російське зброю

“Стратегічний діалог між США і Росією став актуальнішим після публічного виступу президента Володимира Путіна — ред.) 1 березня, коли він згадав про кілька нових видах ядерного озброєння, яке Росія, як повідомляється, розробляє, включаючи крилату ракету і ядерний підводний безпілотник. Зараз вони не обмежені договором СНО-3 і дестабілізують ситуацію), якщо будуть розгорнуті”, — йдеться в листі, який підписали демократи Джефф Мерхнули, Дайан Файнстін, Едвард Маркі і незалежний сенатор Берні Сандерс.

Переговори по СНВ-3 і тактичної ядерної зброї

© РИА Новини / Олексій Никольский”Неприйнятно і контрпродуктивно”: як у світі розцінили послання ПутинаВ заяві сенаторів також зазначається, що представлені Путіним нові види озброєння, зокрема, крилата ракета і ядерний підводний безпілотник, не підпадають під дію договору СНО-3, тому США необхідно почати переговори з Росією для оновлення цієї угоди.

Крім того, автори послання вважають, що Росія повинна підвищити транспарентність у сфері нестратегічного ядерної зброї і що з нею треба вести діалог з цього питання.

Законодавці нагадують, що сенат США ще при ратифікації договору СНО-3 з Росією в 2010 році закликав адміністрацію США почати переговори, які б убезпечили і скоротили тактичну ядерну зброю піддається перевірці чином”.

“Спроби адміністрації Обами домовитися з цього класу озброєнь зустріли опір з боку Росії. Однак навіть у відсутність політичного простору для офіційної угоди чи зобов’язуючого договору з Росією ми закликаємо держдепартамент обговорити шляхи підвищення транспарентності щодо нестратегічних ядерних озброєнь”, — підкреслюють сенатори.

Пентагон “розчарований”

© AFP 2018 / Nicholas КаммГосдеп не зміг пояснити, як нове російське зброю нібито порушує РСМДРанее заступник міністра оборони США Джон Руд заявив, що Пентагон “розчарований” заявами президента Росії Володимира Путіна про нові види озброєнь.

“Ми знаємо про розробку російських озброєнь і з занепокоєнням спостерігаємо деякі зміни в російській військовій доктрині і програмі військових навчань, але все ж нас розчаровує, що президент Російської Федерації вирішив представити їх саме так, як він їх представив”, — сказав Руд на слуханнях у комітеті з питань Збройних сил сенату США.

Він не повідомив деталей, але раніше Держдепартамент говорив, що побачив на комп’ютерній симуляції, продемонстрованою під час виступу Путіна, ракети, які прямують до території США.

Руд також підкреслив, що розробка Росією і Китаєм гіперзвукового зброї не є секретом для США. “Обидві країни розробляють гіперзвукова зброя і інші озброєння, і їх поведінка в кіберпросторі та інших місцях нас турбує. Ми позначили ці дві країни як головний фокус нашої стратегії національної безпеки” — сказав Руд.

Новітні види російського озброєння

© Міноборони РФЛазеры і гиперзвук. Порушує нова зброя Росії міжнародні договорыПрезидент Росії Володимир Путін у посланні Федеральним Зборам представив новітні види російського озброєння, не мають аналогів у світі. Це ракетний комплекс “Сармат”, підводні безпілотники, крилата ракета з ядерною енергоустановкою, авіаційний ракетний комплекс “Кинджал”, лазерне та гіперзвукова зброя.

Президент розповів про новітні, вже випробуваних зразках зброї, яка дозволить надовго забезпечити безпеку Росії. Виступ супроводжувався кадрами з новою технікою і комп’ютерними моделями її роботи.

Глава держави подякував російські спецслужби, які забезпечили ефективне прикриття” цих проектів.

Путін особливо підкреслив, що Росія не має наміру нікому загрожувати і не збирається ні на кого нападати.