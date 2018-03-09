ВАШИНГТОН, 9 мар – . Президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з Кім Чен Ином до травня, заявив радник президента Південної Кореї з національної безпеки Чон Ий Ен після переговорів з главою Білого дому, в ході яких він передав йому послання від лідера Північної Кореї. Ілля ПиталевСоветник президента Південної Кореї: Кім Чен Ин готовий до денуклеаризації

Південна Корея і США налаштовані оптимістично щодо вирішення проблеми КНДР, заявив Чон Ий Ен. При цьому він зазначив, що на КНДР продовжать чинити тиск, поки Пхеньян не втілить свої слова в конкретні справи”.

“Республіка Корея разом з США, Японією і багатьма партнерами по всьому світу залишаються повністю і рішуче прихильними повної денуклеаризації Корейського півострова”, — додав він.

© AP Photo / KRT via AP VideoТрампу передали лист від Кім Чен Ина, повідомили ЗМІ в той же час Чон Ий Ен повідомив, що Кім Чен Ин в ході переговорів з ним висловив готовність до денуклеаризації Північної Кореї. “Я сказав президентові (США Дональду) Трампу, що під час нашої зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином той заявив про свою прихильність до денуклеаризації. Кім пообіцяв, що Північна Корея утримається від подальших ядерних і ракетних випробувань”, — розповів чиновник.

Представник Білого дому Сара Сандерс підтвердила, що Трамп готовий зустрітися з Кім Чен Ином. “Він (Трамп) прийме запрошення зустрітися з Кім Чен Ином в тому місці і в той час, які будуть визначені. Ми з нетерпінням очікуємо денуклеаризації Північної Кореї. Тим часом всі санкції і максимальний тиск повинні зберігатися”, — йдеться в заяві Сандерс.

Раніше на цьому тижні адміністрація президента Південної Кореї повідомила, що в ході проведених в Пхеньяні переговорів між урядовою делегацією з Сеула і лідером КНДР Кім Чен Ином Пхеньян підтвердив “прихильність денуклеаризації Корейського півострова і дала зрозуміти, що у неї не буде причин для володіння ядерним озброєнням у випадку відсутності військових загроз для КНДР і гарантій збереження північнокорейського режиму”.