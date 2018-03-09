КИЇВ, 9 мар — . Керівник українського Центру визволення полонених “Офіцерський корпус” Володимир Рубан, затриманий раніше з великою кількістю зброї в Донбасі, заявив у суді, що не знав про знайдений силовиками зброю в його машині.

© РИА Новини / Ілля ПиталевГлаву “Офіцерського корпусу” звинуватили в підготовці вбивства ПорошенкоРубан був затриманий в четвер при спробі виїхати з ДНР на підконтрольну владі територію. За даними Служби безпеки України, в машині у нього була велика кількість зброї. СБУ пред’явила йому підозру у підготовці теракту в Києві та незаконному зберіганні зброї. У п’ятницю суд у Києві обирають йому запобіжний захід.

За даними СБУ, Рубан закуповував зброю на території ДНР і планував вбивство президента України, голови МВС і секретаря РНБО, розстріл будівлі Верховної ради і адміністрації президента в центрі Києва для дестабілізації в країні і хаосу.

“Про наявність цієї зброї я не знаю… Це організована така операція, слідча група виїхала для мого затримання ще 5 числа”, — заявив Рубан в суді в п’ятницю, його слова наводить телеканал “112 Україна”.

Звинувачення в залі суду порушує клопотання про арешт Рубана на два місяці без можливості внесення застави.