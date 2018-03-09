При атаки смертника в Кабулі загинули не менше семи осіб



У столиці Афганістану Кабулі смертник підірвав себе біля місця проведення акції шиїтського етнічної меншини – хазарейці.

Як заявив представник міністерства внутрішніх справ Афганістану Насрат Рахімі, в результаті атаки загинули не менше семи осіб, повідомляє DW.

Крім того, співробітник міністерства охорони здоров’я повідомив про 13 поранених.

Хто стоїть за вибухом в Кабулі, поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що на півночі Афганістану бойовики радикального ісламістського руху Талібан напали на чотири контрольних поста поліції та армії в провінції Тахар, в результаті чого загинули 17 силовиків.