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У Кабулі смертник влаштував теракт, є загиблі

09.03.2018

В Кабуле смертник устроил теракт, есть погибшиеПри атаки смертника в Кабулі загинули не менше семи осіб

У столиці Афганістану Кабулі смертник підірвав себе біля місця проведення акції шиїтського етнічної меншини – хазарейці.

Як заявив представник міністерства внутрішніх справ Афганістану Насрат Рахімі, в результаті атаки загинули не менше семи осіб, повідомляє DW.

Крім того, співробітник міністерства охорони здоров’я повідомив про 13 поранених.

Хто стоїть за вибухом в Кабулі, поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що на півночі Афганістану бойовики радикального ісламістського руху Талібан напали на чотири контрольних поста поліції та армії в провінції Тахар, в результаті чого загинули 17 силовиків.

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