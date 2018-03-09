В Оренбурзькій області затримано трьох підозрюваних у жорстокому вбивстві бізнесмена і його малолітнього сина. Про це 9 березня повідомила представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.

Підозрювані 1978, 1975 та 1972 років народження, всі вони жителі Абдулинского району Оренбурзької області, повідомляє National News. Зараз слідчі встановлюють мотиви та роль кожного з підозрюваних, з’ясовують обставини події.

Тіла 35-річного бізнесмена і його 7-річного сина були виявлені в автомобілі у дворі на Карагандинської вулиці Оренбурга 17 січня. На тілах були сліди ножових поранень. Розслідуванням вбивства зайнявся відділ з особливо важливих справ СКР. За будь-яку інформацію про злочинців поліція обіцяла заплатити мільйон рублів, нагадує «Телеканал 360».