КИЇВ, 9 мар — . Президент України Петро Порошенко доручив голові СБУ Василя Грицака розслідувати в найкоротші терміни справу про підготовку терактів на Україні, в чому спецслужби підозрюють голову українського Центру визволення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана. Президент також заявив про неспростовність доказів по справі.

© РИА Новини / СтрингерНа Україні завели кримінальну справу на главу центру звільнення пленныхРуководитель українського Центру визволення полонених “Офіцерський корпус” Володимир Рубан був затриманий СБУ в четвер при спробі виїхати з ДНР на підконтрольну владі територію. За даними Служби безпеки України, в машині у нього була велика кількість зброї. СБУ пред’явила йому підозру у підготовці теракту в Києві та незаконному зберіганні зброї. Зокрема, за даними СБУ, у змові з іншими особами він планував вбивство президента України, голови МВС і секретаря РНБО, розстріл будівлі Верховної ради і адміністрації президента в центрі Києва для дестабілізації в країні. У п’ятницю суд у Києві обирають йому запобіжний захід.

“Хочу розчарувати тих, хто вважає, що їм вдасться відкупитися. Я прошу генерала Грицака (главу СБУ — ред.) взяти під свій особистий контроль, навіть не прошу, а наказую взяти під свій особистий контроль розслідування цієї справи. Розслідувати, в найкоротший строк притягнути винних до відповідальності, проінформувати суспільство і забезпечити мир і спокій громадян”, — сказав президент на зустрічі з главою СБУ в п’ятницю.

© РИА Новини / Павло ПаламарчукВ Києві прокоментували затримання голови Центру звільнення пленныхПорошенко додав, що мета була одна — дестабілізувати суспільство через масові терористичні атаки, і докази цього “є незаперечними”.

“Хочу підкреслити, що мова йде не про перевізника. Ви отримаєте абсолютно неспростовні докази про те, які масштабні терористичні акти готувалися в Україні і яка для цього була задіяна мережа”, — підкреслив глава держави, зазначивши, що докази, принаймні, ті, які були надані головою СБУ, “є незаперечними”.

Грицак у свою чергу зазначив, що сьогодні на брифінгу повідомить більше деталей справи і що вони “для кого-то будуть шокуючими”.