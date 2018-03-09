БАКУ, 9 мар – . Керівник міжнародної місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за президентськими виборами в Азербайджані Корієн Йонкер заявила, що Баку взяв на себе зобов’язання провести вибори згідно з міжнародним і місцевим законодавством.

© РИА Новини / СтрингерЕвропарламент не буде спостерігати за виборами в Росії і АзербайджанеВыборы президента Азербайджану відбудуться 11 квітня. Раніше Центрвиборчком країни затвердив висунення в якості кандидатів чинного президента і ще 14 осіб. Алієва висунула партія “Новий Азербайджан”. Низка опозиційних партій, зокрема, “Національна рада”, “Партія народного фронту” і “Мусават”, заявили про бойкот виборів. Передвиборча кампанія розпочнеться 19 березня і завершиться 10 квітня.

“Наша місія присутній тут за запрошенням азербайджанської влади. Ми отримали величезне задоволення від конструктивної співпраці. Основна команда складається з 10 міжнародних експертів, вони будуть оцінювати демократичність виборів, дотримання міжнародного і місцевого законодавства. Ми очікуємо 20 осіб для довгострокової місії. Вони будуть відстежувати хід, підрахунок і обробку підсумків. Місія залишиться тут до кінця квітня, щоб оцінити поствиборчу ситуацію”,- сказала Йонкер на прес-конференції.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийЦИК Азербайджану зареєстрував Алієва кандидатом на президентських выборахПо її словами, місія не покликана “порівнювати різні країни та вибори”.

“Азербайджан узяв на себе зобов’язання щодо проведення виборів за міжнародними стандартами і місцевим законодавством. Не маємо жодних упереджень та порядку денного. Наша роль — у спостереженні та оцінці процесу. Ми не зацікавлені у втручанні в процес виборів”,- сказала керівник місії.

Алієв обирався на посаду глави Азербайджану тричі. Термін його повноважень закінчується в жовтні цього року. У конституції Азербайджану раніше внесли поправку про зняття обмежень на обрання президентом більше двох разів поспіль. Відповідно до змін, внесених до конституції у вересні 2016 року, президент Азербайджану буде обиратися на сім років.