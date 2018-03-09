ЖЕНЕВА, 9 мар — , Єлизавета Ісакова. Понад 2 мільйонів дітей у Демократичній республіці Конго (ДРК) знаходяться на межі голодної смерті, заявив офіційний представник Управління Верховного комісара ООН з гуманітарних питань (УКГП) Йенс Лерке.

© AP Photo / Greg MarinovichЮНИСЕФ: в Конго близько 400 тисяч дітей можуть померти від голоду”зараз у Демократичній республіці Конго понад 2 мільйонів дітей знаходяться на межі голодної смерті, якщо вони не отримають необхідну допомогу. Ця оцінка йде від загальної команди гуманітарних працівників ООН на місці”, — сказав він.

Лерке повідомив, що в неділю в ДРК з першим візитом в новій якості відправиться гуманітарний координатор ООН Марк Лоукок, який має намір оцінити ситуацію для тимчасово переселених людей в країні.

Візит пройде 11-13 березня. Лоукок, зокрема, відвідає регіон озера Танганьїка, де спостерігається найбільш кількість переселень людей. Всього по країні були змушені покинути свої будинки 4,5 мільйона чоловік.