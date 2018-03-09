РИМ, 9 мар — , Олександр Логунов. Молодий італієць, який вирішив приготувати кекс з марихуаною, ненароком відправив у лікарню власних батьків, повідомляють місцеві ЗМІ.

Дитина, яка отруїлася в Томську наркотиками, виписаний з больницыВ четвер ввечері сімейна пара з північного регіону Фріулі знайшла на кухні свіжоспечений кекс, який їх 20-річний син залишив остигати на столі. Вони не змогли встояти перед спокусою спробувати десерт, після чого відчули себе погано і викликали швидку. У лікарні вони поскаржилися на нудоту і головний біль. Проведене обстеження показало, що причиною отруєння були наркотики, про що лікарі негайно повідомили карабінерів.

Нащадок нещасної пари після обшуку і допиту зізнався, що додав у тісто солідну дозу марихуани. Він захотів самостійно спекти кекс з “амстердамському” рецептом, коли в випічку додають розчинені в маслі або в міцному алкоголі наркотичні похідні конопель.

Залишок десерту конфіскований, а молодому чоловікові доведеться відповісти перед законом за зберігання наркотиків.