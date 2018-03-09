БАКУ, 9 мар – . Керівник міжнародної місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за президентськими виборами в Азербайджан Корієн Йонкер заявила, що рішення опозиції бойкотувати вибори є “їх рішенням”, місія не буде втручатися і коментувати цей факт.

© РИА Новини / Айдин ОктайБаку зобов’язався провести вибори президента з міжнародного законодательствуВыборы президента Азербайджану відбудуться 11 квітня. Раніше Центрвиборчком країни затвердив висунення в якості кандидатів чинного президента і ще 14 осіб. Алієва висунула партія “Новий Азербайджан”. Низка опозиційних партій, зокрема, “Національна рада”, “Партія народного фронту” і “Мусават”, заявили про бойкот виборів. Передвиборча кампанія розпочнеться 19 березня і завершиться 10 квітня.

“Це їх рішення. Ми не будемо коментувати і втручатися в цей процес”,- сказала Йонкер на прес-конференції.

За її словами, місія буде діяти і в регіонах Азербайджану. “Дайте нам час, ми виступимо з доповідями. Думаю, після цих доповідей можна буде дати оцінку нашій діяльності”,- сказала вона.

Алієв обирався на посаду глави Азербайджану тричі. Термін його повноважень закінчується в жовтні цього року. У конституції Азербайджану раніше внесли поправку про зняття обмежень на обрання президентом більше двох разів поспіль. Відповідно до змін, внесених до конституції у вересні 2016 року, президент Азербайджану буде обиратися на сім років.