При спробі отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері постраждали 20 осіб, включаючи дочку Скрипаля Юлію і сержанта поліції Ніка Бейлі.

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Найсильніше постраждав сам Скрипаль і його дочка Юлія. Вони знаходяться в комі. Також до місця події госпіталізували сержанта поліції Ніка Бейлі. Його стан лікарі оцінюють як «важкий, але стабільний». Він знаходиться в свідомості і розмовляє.

Всі інші потерпілі також отримали медичну допомогу, у них взяли аналізи крові.

Поліція прийшла до висновку, що Скрипаля отруїли нервово-паралітичним речовиною, назва якого поки не називається. Передбачається, що його могло надати держава, а отруєння стало спробою вбивства. Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей назвала подію «жахливою і безвідповідальною атакою».

Сергій Скрипаль до 1999 року був полковників ГРУ — органу зовнішньої розвідки Міноборони Росії. Згодом він зізнався, що в 1995 році був завербований британськими спецслужбами. У 2006 році його засудили до 13 років позбавлення волі, а в 2010 помилували і видали США в обмін на викритих там російських агентів.