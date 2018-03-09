Повінь – зміна системи

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Чи хочуть росіяни війни?

09.03.2018

Хотят ли русские войны?

До нас продовжують докочуватися хвилі реакції на послання Путіна Федеральним зборам. Наприклад, політолог Катерина Шульман, доцент Інституту суспільних наук РАНХиГС, в ефірі “Ехо Москви” дала старт дискусії про те, наскільки милитаризировано російське суспільство. Там вона процитувала опитування “Левада-Центру”:
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“Зараз по останньому результату у нас: 56 – за високий рівень життя і 42 – за велику державу. Тобто вважати, що громадяни Росії в мілітаристському угарі прямо ось перебувають – це помилка. Тут у мене є сильна підозра, що точно так само, як і по ряду інших суспільно значущих питань, є дуже велика різниця між цінностями і поглядами адміністративної верхівки нашої, вищого політичного класу, і населення в цілому.

<…>

Ось, скажімо, за сприйманої реальності ось ці загрози – знаходження Росії в кільці ворогів і пріоритету військової сили над усіма іншими матеріями – в цьому теж у нас не єдині еліта і суспільство. Завжди є різниця між елітами та громадянами, завжди еліти живуть трошки в своєму світі.

Але якщо ви демократія, то у вас приводних ременів, які вас прикріплюють до реальності, буде побільше. А якщо ні, то у вас є тенденція замикатися в цьому своєму прекрасному світі, де на відміну від населення в цілому, де у нас, як ми пам’ятаємо, середній виборець – жінка 39 років, то середній державний діяч на верхніх щаблях нашої з вами ієрархічної піраміди – це буде чоловік старше 60, і це різні покоління, різні люди і різні погляди на світ”.

Ні, те, що еліти “живуть трошки в своєму світі” – це зрозуміло. І Навальний про це нам розповідає раз на місяць і самі себе вони регулярно видають дотепними заявами.

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Але велика помилка вважати, що основна маса населення з якоїсь причини може не розділяти ідеологію, яку насаджують еліти. Ви серйозно думаєте, що “мілітарного чаду” не існує? Або просто словосполучення занадто різке?

Якщо вам 18 років поспіль будуть розповідати з телевізора, що Росія знаходиться в “кільці анаконди”, рано чи пізно ви в це повірите. Якщо під кожну “негативну” (з точки зору численних адміністрацій) новина будуть вдаватися десятки платних коментаторів і перекручувати факти, щоб сформувати “позитивну порядку”, рано чи пізно ви почнете думати, що у всіх проблемах Росії винен виключно підступний Захід. І що стримати його можуть тільки російські ракети.

Ви почнете носити футболку “Не смішіть мої Іскандери”. Будете клеїти на машину стікери “На Берлін!” і “Можемо повторити!”. Будете ходити на рок-фестивалі, куди організатори приганяють танки і БТР – хоча, здавалося б, ця музика зросла з пацифістського кореня.

Я сам недавно бачив, як водій мікроавтобуса показував на планшеті відео про ракету “Циркон” своєї знайомої. З їх діалогу я зрозумів, що вона працює вчителькою у сільській школі. Мікроавтобус був німецький, планшет був китайський, але водій про це, звичайно, не замислювався. А вчителька лише згідно кивала.

Ще більша помилка – вважати, що люди бачать прямий зв’язок між “величчю держави” (тобто в даному випадку невиправдано високими витратами на оборонку на шкоду іншим статтям видатків бюджету) та зниженням рівня життя. Ні, не бачать. Людям не подобаються жебраки лікарні, неякісні продукти, погану освіту і розбиті дороги. Але другий і тим більш третій крок, щоб завершити логічний ланцюжок, вони робити не хочуть. Якби кореляція мілітаризації Росії і погіршення якості життя була для людей очевидна, у нас ще році в 2008-му змінився б режим.

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Ніхто не вітав би санкції, не тиснув сири бульдозерами, не ссал окропом після кожної презентації від Міноборони і не виправдовував би загибель росіян в Сирії.

Тут справа ще в тому, що горезвісний “мілітаристський чад” – це не тільки радість з приводу ракет нового типу. Влада постійно лякає народ “лихими 90-ми”. Але лихі 90-е 2.0 давно вже з нами, ми живемо в них. Просто придивіться до новин.

Я говорю не тільки про війни на дорогах, бійки у чергах і вбивства на побутовому ґрунті. Коли Серебряков говорить, що в Росії національна ідея – це нахабство і хамство, і йому у відповідь 20 громадських діячів нахабно грубіянять – це теж наслідки мілітаризації.

Питання навіть не в тому, як спустити еліти з небес на землю, а в тому, як обмежити їх прагнення виховати народ у дусі ворожості до світу і один до одного.

 

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