ВАШИНГТОН, 9 травня — . Мінфін США підтвердив у вівторок, що відкличе так звані експортні ліцензії на постачання авіалайнерів Ірану.

© РИА Новини / Олексій НикольскийИзраиль підтримав вихід США з іранської ядерної сделкиЛицензии, видані раніше компаніям Boeing і Airbus, “будуть відкликані”, заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Авіакомпанія IranAir замовила 200 пасажирських літаків вартістю 38,3 мільярда доларів, включаючи 100 літаків у Airbus, 80 — у Boeing і ще 20 у ATR. Всі ці угоди залежать від американських ліцензій у зв’язку з використанням в літаках комплектуючих з США. За даними телеканалу CNBC, угоди Boeing з Іраном оцінюються приблизно в 20 мільярдів доларів.

На згортання експорту літаків Мінфін США відвів виробникам 90 днів.

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що США виходять із Спільного всеосяжного плану дій з Іраном і вводять заново раніше скасовані санкції.