КИЇВ, 9 травня — . Президент України Петро Порошенко 9-10 травня відвідає з візитом німецький Аахен, де в ці дні пройде церемонія вручення міжнародної премії Карла Великого. На полях цього заходу український лідер планує провести тристоронні переговори з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, у ході яких обговорити питання розміщення миротворців ООН в Донбасі.

© РИА Новини / Павло ПаламарчукАльтернативная історія за версією України: Третій рейх победилРанее Меркель заявила, що цю зустріч можна розцінювати як зустріч у “нормандському форматі”, так як у ній не буде приймати участь президент РФ Володимир Путін. У “нормандський формат” по врегулюванню ситуації в Донбасі входять Росія, ФРН, Франція і Україна.

Опитані експерти вважають, що від зустрічі не варто очікувати великих результатів. Зокрема, щодо врегулювання в Донбасі, так як в ній будуть брати участь Путін і представники США.

Зустріч трьох

Інформація про плани провести в Ахені саміт глав України, Німеччини та Франції по розміщенню в Донбасі миротворців ООН без участі Путіна просочилася в ЗМІ з посиланням на джерела ще на початку квітня.

Першою цю інформацію підтвердила Меркель під час попереднього візиту Порошенка в Німеччину 10 квітня. Федеральний канцлер заявила, що проведення такої короткої зустрічі “можливо”. При цьому вона зазначила, що це не буде зустріч у “нормандському форматі”. Вона не уточнила, які питання планується обговорити в ході переговорів.

© РИА Новини / Ден ЛевиСиловая операція на сході УкраиныПо даними прес-служби українського президента, крім тристоронніх переговорів з Меркель і Макроном, у Порошенка також запланована зустріч з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Предмет переговорів не повідомляється.

Крім цього Порошенко візьме участь у заходах в рамках щорічної церемонії вручення премії “Карла Великого” президенту Франції Еммануелю Макрону, якою нагороджують за внесок в об’єднання Європи.

Обговорять миротворців

Як раніше анонсував сам Порошенко, в ході зустрічі в Аахені він планує провести консультації з питань безпеки”. Він також зазначив, що в першу чергу розраховує обговорити з німецьким і французьким лідерами питання розміщення миротворців в Донбасі і скоординувати позиції щодо санкцій відносно РФ.

“Канцлер (Меркель – ред.) зіграла найважливішу роль в боротьбі за нашу незалежність і підтримувала нас у важкі часи. Обидва лідера (Меркель і Макрон — ред.) тільки що (в кінці квітня — ред.) відвідали Сполучені Штати, і я сподіваюся на тісну співпрацю США з ЄС у питанні створення миротворчої місії ООН, а також кращу координацію в питанні санкцій”, — сказав Порошенко в інтерв’ю німецькому виданню Focus, відповідаючи на питання, чого він чекає від зустрічі з Меркель і Макроном в Ахені.

© РИА Новини / Михайло МаркивМавр зробив свою справу. У Вашингтоні більше не хочуть бачити людей ПорошенкоНа питання видання, чи очікуються нові пропозиції президента Путіна для врегулювання ситуації в Донбасі після його переобрання на посаду, глава української держави сказав, що “це дивна точка зору”. “Якщо Путін постійно обіцяє речі, яких не виконує, навіщо чекати нову пропозицію?” — заявив президент України.

Порошенко також зазначив, що Україна більше не довіряє Росії. “” — президент світу. Я мрію про світ. Ми прекрасно можемо розвивати свою країну, якби не війна… Ми абсолютно точно не будемо нападати на Росію, але будемо користуватися будь-якою можливістю для власного захисту”, — додав український лідер.

Контекст по Донбасу

На сьогоднішній день процес врегулювання в Донбасі зайшов у глухий кут. Остання зустріч лідерів “нормандської четвірки” (Німеччина, Франція, Росія, Україна) відбулася ще восени 2016 року, з тих пір переговори велися тільки або главами цих країн за телефоном, або на рівні глав МЗС.

Сторони не можуть узгодити “дорожню карту” щодо реалізації мінських угод. Необхідність такої “дорожньої карти” виникла із-за того, що Київ і самопроголошені Донецька і Луганська народні республіки бачать різну черговість дій на шляху до миру в Донбасі.

© РИА Новини / Олександр МаксименкоСвастика над Україною. Київ покриває і використовує нацистовКиев наполягає, щоб спочатку були виконані пункти про безпеку — повноцінно запрацювала припинення вогню, були відведені все озброєння від лінії зіткнення і українсько-російський кордон було передано під контроль Києва. Лише після цього, вважають українські влади, можуть бути проведені вибори в регіоні.

У свою чергу ДНР і ЛНР вважають, що пункти, що стосуються безпеки, і політичний блок мінських угод повинні реалізовуватися паралельно.

При цьому з 2017 року основні дискусії щодо досягнення миру в Донбасі пов’язані з можливістю введення в регіон миротворців ООН. Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що підтримує ідею відправки миротворців ООН на Україну, але мова може йти тільки про функції забезпечення безпеки працівників ОБСЄ. Київ вважає, що місія ООН повинна мати більш широкий мандат і розміститися на всій території Донбасу аж до кордону з Росією. Також Київ відкидає можливість прямих переговорів з ополченцями.

На сьогоднішній день проект резолюції про миротворців у Донбасі не внесено на розгляд Ради Безпеки ООН, так як немає узгодженого варіанту документа. Раніше в січні Порошенко за підсумками зустрічі з держсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявив, що не втрачає оптимізму в питанні узгодження миротворчої місії ООН для Донбасу в 2018 році.

Україна наздогнала вбивцю з Майдану. І ужаснуласьПрорыва не буде



На думку керівника українського аналітичного центру “Третій сектор” Андрія Золотарьова, більших результатів від візиту Порошенка в Німеччину очікувати не варто.

“Ніяких серйозних результатів від цього візиту не варто очікувати. Швидше за все, Порошенко знову попросить грошей. Серйозних грошей, судячи з усього, в режим Порошенко ніхто вливати не буде. Якщо і кинуть, то якісь крихти. За Донбасу ніяких результатів не буде. Тому що без Росії і США про що-небудь говорити безглуздо”, — поділився думкою у коментарі Золотарьов.

Він вважає, що цим візитом Порошенко хоче продемонструвати своїм виборцям “його рукопожатность в Європі”.

Аналогічної точки зору дотримується український політолог Вадим Карасьов. Він також вважає, що від зустрічі в Аахені не варто чекати прориву. При цьому він вважає, що основна увага учасників зустрічі буде сконцентрована навколо врегулювання в Донбасі.

© РИА Новини / Валерій Мельников”Їм потрібні тільки раби”. Чому Київ не хоче возз’єднання з Донбасом”Обговорювати будуть Донбас, можливо, формат, мандат, конфігурації миротворчого контингенту в Донбасі, можливості України щодо реалізації мінських угод”, — сказав Карасьов.

Політолог зазначив, що найближчим часом заплановані візити Меркель і Макрона в Росію, де вони зустрінуться з Путіним. Карасьов вважає, що завдяки зустрічі в Аахені лідери Німеччини і Франції зможуть донести Путіну позицію України щодо розміщення миротворців ООН в Донбасі і в цілому щодо мирного врегулювання в регіоні, що особливо важливо з урахуванням того, що переговори “нормандської четвірки” давно не проводилися.