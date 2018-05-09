МОСКВА, 9 травня — . Військово-повітряні сили США до 21 травня проведуть одноденні перевірки експлуатаційної безпеки всіх повітряних суден, йдеться в заяві начальника штабу ВПС США генерала Девіда Голдфейна.

© AP Photo / Charlie RiedelМнение: “загроза Росії” створює в США фон для непопулярних рішень ТрампаТакое рішення було ухвалене із-за декількох серйозних інцидентів, у тому числі після краху 2 травня військово-транспортного літака С-130 Hercules, в результаті якого загинули дев’ять осіб, уточнюється в заяві.

“Я розпоряджаюся про цю експертизу експлуатаційної безпеки, щоб дозволити командирам оцінити та обговорити безпеку наших операцій і зібрати думки наших військових, які виконують завдання кожен день”, — наводяться в документі слова Голдфейна.

“Ми не можемо допустити втрату хоча б одного військового льотчика або однієї одиниці озброєння з-за збою, який міг бути попереджено”, — сказав генерал.