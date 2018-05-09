СТОКГОЛЬМ, 9 травня – Людмила Божко. Тристоронній протокол про наміри розширювати військову співпрацю підписали у вівторок глави міноборони США, Швеції та Фінляндії, йдеться в повідомленні військового відомства Швеції.

© РИА Новини / Давид ХизанишвилиСША підвищать боєздатність грузинської армії”Глава міноборони Швеції Петер Хультквист зустрівся 8 травня з міністром оборони США Джеймсом Меттісом і фінським міністром оборони Юссі Ниинисте у Вашингтоні для підписання тристоронньої заяви про наміри про поглиблення співпраці”, — інформує міноборони Швеції.

В якості прикладів такого співробітництва названі розширення діалогу і проведення військових навчань.

Як зауважує шведська газета Dagens nyheter, підписану заяву не носить обов’язкового юридичного характеру і викладено на двох сторінках. Пояснюється, що серед нових сфер співробітництва визначена сфера координації та стратегічної комунікації.

“Була дуже конструктивна зустріч, де ми обговорили питання навчань, стабільності в регіоні. Тристороння заява є платформою для майбутнього співробітництва і буде надавати довгострокове стабілізуючий вплив на ситуацію безпеки”, — сказав газеті Хультквист, коментуючи підписаний протокол.