ВАШИНГТОН, 9 травня — . США вітають Нікола Пашиняна з обранням прем’єром Вірменії, готові до спільної роботи, заявила офіційний представник держдепартаменту Хезер Науэрт.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПашинян заявив, що обмежень на імпорт у Вірменії не буде”Сполучені Штати вітають Нікола Пашиняна в якості нового прем’єр-міністра Вірменії. Ми розраховуємо на тісну роботу з новим урядом і з народом Вірменії над багатьма областями, де інтереси наших країн збігаються, в тому числі в торгівлі, підтримки демократії та верховенства права і підтримки регіональної та глобальної безпеки”, — заявила Науэрт.