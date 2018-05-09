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США висловили готовність працювати з Пашиняном

09.05.2018

ВАШИНГТОН, 9 травня — . США вітають Нікола Пашиняна з обранням прем’єром Вірменії, готові до спільної роботи, заявила офіційний представник держдепартаменту Хезер Науэрт.

Никол Пашинян после специального заседания парламента Армении, на котором прошло повторное голосование по кандидатуре премьер-министра. 8 мая 2018© Sputnik / Асатур ЕсаянцПашинян заявив, що обмежень на імпорт у Вірменії не буде”Сполучені Штати вітають Нікола Пашиняна в якості нового прем’єр-міністра Вірменії. Ми розраховуємо на тісну роботу з новим урядом і з народом Вірменії над багатьма областями, де інтереси наших країн збігаються, в тому числі в торгівлі, підтримки демократії та верховенства права і підтримки регіональної та глобальної безпеки”, — заявила Науэрт.

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