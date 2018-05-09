Оперативники спецслужби затримали на хабарі оперуповноваженого одного із підрозділів СБУ в Київській області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Відзначається, що співробітник управління СБУ у Києві та Київській області вимагав 5 тис. доларів у директора одного з дошкільних установ регіону.

Він витребував у чиновника документацію на проведення в закладі ремонтних робіт. Незважаючи на відсутність порушень, хабарник обіцяв «знайти» їх у разі несплати грошей. Майор також планував «завести» в дитячий сад постачальника продуктів харчування, продукція якого не відповідала встановленим нормам, – розповіли в СБУ.

Оперуповноваженого затримали в одному з райцентрів Київської області після одержання другої частини хабара. На даний момент йому повідомили про підозру у ч. 3 ст. 368 КК.