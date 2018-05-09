ТЕЛЬ-АВІВ, 9 травня — . Доля ядерної угоди з Іраном і ситуація в Сирії стануть у середу головними темами переговорів прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з президентом Росії Володимиром Путіним, сказав ізраїльський міністр Зеєв Елькін, який буде брати участь у візиті.

© REUTERS / Amir СоһепИзраиль допоміг Росії ознайомитися з розвідданими з ядерного проекту ИранаНетаньяху приїжджає в Москву на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з атомної угоди з Іраном і поновлення економічних санкцій проти нього.

“Я думаю, нескладно здогадатися, що ця тема, а також загострення ситуації в Сирії, будуть, швидше за все, головними темами, які будуть обговорюватися між двома лідерами”, — сказав співрозмовник агентства, який, як і інші ізраїльські керівники, висловився в підтримку рішення Трампа.

Російськомовний функціонер правлячої партії “Лікуд”, Елькін суміщає посади міністра екології та у справах Єрусалиму, входить до складу військово-політичного кабінету, виконує функції довіреного особи і особистого перекладача прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в його контактах з керівництвом РФ.

“Як зазвичай усі ці роки вже дев’ять років я супроводжую Нетаньяху у всіх його зустрічах з президентом Росії. Ця зустріч не буде винятком”, — сказав він.

Фоном для візиту також стало заяву ізраїльських військових про загрозу нападу з Сирії, ознаки якого вони угледіли в “незвичайної активності” іранських сил у сусідній державі. У зв’язку з цим армія, за повідомленням її представників, розгорнула системи ППО на Голанських висотах, почала обмежений заклик резервістів і віддала розпорядження місцевій владі відкрити бомбосховища в прикордонних районах.

В Ізраїлі звично не коментують повідомлення сирійських ЗМІ про черговий удар по околицях Дамаска і своєї причетності до нього.