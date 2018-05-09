ТАШКЕНТ, 9 травня — . Свято 9 травня, який в Узбекистані вже 19 років відзначають як День пам’яті і шани, в цьому році пройде під девізами “Гідність людини велике, пам’ять священна” і “Мужність, обов’язок і відданість”. Напередодні в Ташкенті на своє колишнє місце повернулися демонтовані раніше пам’ятники, присвячені Великій Вітчизняній війні, вулицями міст їздять оркестри у військовій формі, виконуючи фронтові шлягери.

© Sputnik / Оксана ДжаданВ країнах СНД відзначать День ПобедыВозвращение символів пам’яті

У Ташкенті за традицією святкові заходи з ранку розпочнуться біля меморіального комплексу “Братські могили”. Тут зберуться люди, щоб покласти квіти до монументу “Скорботна мати” та Вічного вогню, а також привітати ветеранів Великої Вітчизняної війни. Навички стройової підготовки з зброєю продемонструють курсанти військових училищ Узбекистану, весь день тут будуть звучати військові марші.

Меморіальний комплекс був встановлений в 1975 році на місці військового госпіталю, який існував у столиці Узбекистану в 1941-1945 роках. На території комплексу поховані 1,5 тисячі радянських солдатів і офіцерів, померлих у шпиталі під час війни від поранень.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, офіційна програма святкових заходів розпочнеться в Ташкенті на території Ботанічного саду. Тут президент Узбекистану Шавкат Мирзиеев зустрінеться з ветеранами війни і праці, запрошеними з регіонів країни.

Продовжить урочисті заходи церемонія покладання вінків до пам’ятника “Скорботна мати” на площі “Мустакіллік”, в якій візьмуть участь керівництво країни і представництва, акредитовані в Узбекистані. Після цього офіційні делегації зможуть приєднатися до присутніх біля меморіалу “Братські могили”.

© РИА Новини / Григорій СысоевДень Перемоги на ТБ: парад на Червоній площі і фільми про войнеУлицы і площі міст і районів у ці дні прикрашені плакатами та стендами, присвяченими Дню пам’яті і почестей, по всій країні проходять пам’ятні заходи, покази військової техніки 1941-1945 років.

Напередодні в Ташкенті на своє колишнє місце повернулися пам’ятники, присвячені подіям Великої Вітчизняної війни. Монумент сім’ї Шаахмеда Шамахмудова, що поселила в евакуації 15 дітей різних національностей, знову встановлений в одному з центральних районів Ташкента на площі, якої також повернули колишню назву — “Дружба народів”. Пам’ятник загиблим в роки Великої Вітчизняної війни, Герою Радянського Союзу генерал-майору Сабиру Рахимову, демонтований у 2011 році, повернувся на площу перед адміністрацією одного з районів столиці Узбекистану.

Сертифікати і санаторії для ветеранів

Напередодні 9 травня ветеранам війни і праці в урочистій обстановці вручили грошові винагороди за 5 мільйонів сумів (близько 620 доларів). Це передбачено програмою святкування Дня пам’яті і почестей, затвердженої в кінці квітня. Робочу групу з реалізації програми очолив прем’єр-міністр Абдулла Аріпов.

© РИА Новини / Володимир АстапковичДороги патріотів: найцікавіші маршрути на День ПобедыМирзиеев окремою постановою також доручив організувати безкоштовні поїздки для кожного учасника війни за їх бажанням в країни, на території яких вони воювали, а також в санаторії “Узбекистан” в Ялті і Кисловодську або в лікувально-оздоровчі заклади на території республіки.

Протягом місяця активісти Союзу молоді спільно з громадськими організаціями відвідують ветеранів, надавати їм допомогу. Військові оркестри міністерства оборони та музичні колективи країни у формі військових років виконують пісні воєнних років, пересуваючись вулицями міст.

В честь свята понад 1,1 тисячі учасникам та інвалідам війни вручено сертифікати на 300 тисяч сумів (близько 40 доларів) для оплати електроенергії, природного газу та питної води. За традицією ветеранів також чекають подарунки — реабілітаційна та побутова техніка. Щомісяця ветерани тепер будуть отримувати безкоштовний набір продуктів харчування, товарів гігієни та одягу. Сьогодні в республіці проживає понад 1,1 тисячі учасників війни та близько 40 тисяч працівників трудового фронту.

© РИА Новини / Хав’єр ЛуэнгоДень народження нації. Навіщо йде по вулицях “Безсмертний полк”У Великій Вітчизняній війні брали участь понад 1,4 мільйона жителів Узбекистану, з них понад 400 тисяч загинули, 130 тисяч пропали без вісті. На території республіки було сформовано 15 дивізій і бригад. За роки війни 120 тисяч узбекістанцев стали орденоносцами і були нагороджені медалями, 338 осіб удостоєні звання Героя Радянського Союзу, 82 солдата і офіцера стали повними кавалерами Ордена Слави. У роки війни Узбекистан врятував від голоду і смерті понад 1,5 мільйона евакуйованих людей. Серед них майже 300 тисяч посиротілих дітей, вивезених з блокадного Ленінграда, Білорусії, Польщі та України.

У короткі терміни Узбекистан став одним з центрів оборонної промисловості. Крім переорієнтації виробництва на виготовлення озброєння і військової техніки, сюди було евакуйовано понад 100 промислових підприємств, таких як “Ленінградський завод текстильних машин”, “Ростсільмаш”, “Червоний Аксай”, “Сталінградський хімкомбінат”, московські заводи “Підйомник”, “Электростанок” і багато інших.