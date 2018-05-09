ВІДЕНЬ, 9 травня — . Виставка “Діти війни: Відень, Ленінград, 1941-1945”, що відображає позбавлення дітей у цих містах під час Другої світової війни, відкрилася у вівторок в музеї визволення Відня 1945-1955.

© РИА Новини / Олексій БабушкинВозвращение пам’яток та фронтові пісні: Узбекистан відзначає День ПобедыЭто партнерський проект з участю музею оборони і блокади Ленінграда. На виставці представили фотодокументи з віденського і петербурзького музеїв, відображають життя і позбавлення дітей під час Другої світової війни у Відні і в Ленінграді під час блокади.

На відкритті виставки були присутні Герда Сандман, яка народилася в 1936 році в Ленінграді і пережила зі своїми батьками блокаду, Ернст Пекни, який народився у 1937 році у Відні, і Ханс Штаймец, яким на момент звільнення Відня було п’ять років, а також ветерани звільнення Відня, які приїхали на свято з Москви.

“Те, що пережили ці люди — це і є ті самі уроки історії, які ми повинні вивчити і передати ці знання молодому поколінню. Мета нашого проекту відображена в назві: “Діти війни: це ніколи не повинно повторитися”, і слова “діти” і “війна” не повинні стояти поруч”, — сказала ініціатор виставки директор музею визволення Відня Наталія Лагурева, зачитавшая уривки з дитячих блокадних щоденників, у тому числі Тані Савичевої.

Виставка стала частиною проекту “Діти війни: ніколи знову”, в рамках якого вже відбулися і ще будуть проводитися тематичні виставки, читання та круглі столи, а також обмін груп школярів з Австрії та Росії. Наступна частина проекту відбудеться у січні 2019 року, вона передбачає тематичну виставку та аудиоинсталляцию “Щоденники блокади”.

© Катерина ПрокофьеваЛичный архів Е. Прокофьевой © Катерина ПрокофьеваЛичный архів Е. Прокофьевой