ВАШИНГТОН, 9 травня — . США стурбовані закриттям КПП на кордоні Південної Осетії та Грузії, заявила офіційний представник держдепартаменту Хезер Науэрт.

© РИА Новини / Олександр ИмедашвилиВ Грузії назвали вірною “політику стратегічного терпіння” щодо РФ”Ці закриття співпали з відзначенням в Грузії Дня перемоги і обмежують свободу пересування для жителів по обидва боки адміністративної прикордонної лінії”, — сказала Науэрт.

Вона також закликала негайно припинити незаконні затримання грузинських громадян” в Південній Осетії і Абхазії, не уточнивши, про які саме затримання йде мова.

Комітет Держбезпеки Південної Осетії в суботу на своїй сторінці у Fаcebook повідомив, що з 20.00 7 травня 8.00 до 10 травня 2018 року планується закрити пункти пропуску на кордоні з Грузією у зв’язку з тим, що грузинська сторона мала намір 5-6 травня провести релігійні заходи в південноосетинської прикордонній зоні, на кладовищі, розташованому в околицях села Адзисар Цхінвальського району. У керівництві республіки назвали неприйнятним порушення південноосетинської державного кордону та проведення в Південній Осетії жителями Грузії акцій, не санкціонованих органами влади республіки.

У серпні 2008 року Південна Осетія оголосила про свою незалежність, це було зроблено після збройної агресії проти Цхінвалі з боку Грузії, президентом якої тоді був Михайло Саакашвілі. Тбілісі відмовляється визнавати незалежність республіки.