Чоловік вистрілив дружині в серце.



Вчора, 8 травня, в місті Мелфи провінції Поненца (Італія) 33-річний Антоніо Жирарди після 7 місяців шлюбу застрелив свою дружину, дівчину з Дніпра Марину Новожилова. Чоловік повернувся з роботи і вистрілив дружині з табельної зброї прямо в серце. Через деякий час Жирарди покінчив життя самогубством.

Про це Інформатору повідомили рідні та близькі убитої Марини Новожилової, які зараз збирають кошти на кремацію дівчини.

«Вчора вранці сталася трагедія. Чоловік Марини — Антоніо Жирарди, на ґрунті ревнощів вбив її, а потім і себе. Антоніо працював охоронцем. Він вистрілив Марині в серце з табельної зброї. Антоніо повинен був здати нічну зміну і прийти додому до 6:00. Але він покинув зміну раніше, що пізніше змусило колег відправитися на пошуки Антоніо», — про це Інформатору розповіла сестра Марини Новожилової Олена Яновська, яка разом зі своїм чоловіком і сином гостювали у молодої сім’ї в Італії.

Вбивство сталося в родинному домі, в самому центрі міста. Про подію в поліцію повідомив сусід, який близько 7:30 ранку почув постріли з хати, де пізніше були виявлені тіла. Тіла виявив чоловік сестри Марини Новожилової.

Пара одружилася 23 жовтня 2017 року. На даний момент мотив невідомий — слідчі розглядають всі можливі версії. За попередніми даними, пара перебувала в процесі розлучення, а Антоніо Жирарди не хотів розривати шлюб.

Сестра Марини Новожилової, Олена Яновська, просить допомогти зібрати кошти для кремації дівчини. Вартість похорону в Італії становить 7000 євро, а кремації — 2000 євро. Але навіть це — дуже велика сума для родички вбитої, адже обидві дівчини сироти — вони втратили батьків і брата ще в дитинстві. Номер карти для збору коштів на кремацію Марини Новожилової з Дніпра: 5168 7573 1814 0854 Леднянская Анастасія.