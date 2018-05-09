БАКУ, 9 травня – . Прем’єр-міністр Азербайджану Новруз Мамедов надіслав вітального листа Дмитру Медведєву у зв’язку з призначенням на пост прем’єр-міністра Росії, повідомили в прес-службі Кабінету міністрів.

© РИА Новини / Олександр АстафьевМедведев знову став прем’єр-міністром”Прем’єр-міністр Азербайджанської Республіки Новруз Мамедов привітав Дмитра Медведєва з призначенням на посаду голови уряду Російської Федерації”, — повідомили в прес-службі.

Держдума у вівторок затвердила кандидатуру Дмитра Медведєва на посту прем’єр-міністра країни, він обіцяв сформувати уряд найближчим часом, щоб швидше приступити до реалізації стратегічного указу президента РФ Володимира Путіна.

Путін відразу після засідання Держдуми підписав указ про призначення Медведєва прем’єром.

Медведєва підтримали 374 парламентарія (на 75 більше, ніж у 2012 році), проти проголосували 56 депутатів, ще троє зареєстрованих на початку засідання законодавця свою точку зору, не висловили.