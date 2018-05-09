СІМФЕРОПОЛЬ, 9 травня — , Віктор Лященко. Західним політикам варто почати тверезо оцінювати майбутнє Криму, він є невід’ємною частиною Росії і ніколи не повернеться під юрисдикцію України, заявив віце-прем’єр уряду республіки Дмитро Полонський. CC BY 2.0 / U. S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt VolkerСША “напророкували” повернення Криму Україні

Раніше спецпосланець держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Росія може повернути Крим Україні так само, як повернула незалежність Естонії, Латвії та Литві, незважаючи на те, що вони були союзними республіками протягом тривалого часу.

“Ніколи, безумовно, цього не станеться. Крим є, був і буде невід’ємною частиною Російської Федерації. Складається враження, що нинішнє покоління західних політиків страждає однією хронічною хворобою, яка називається політичною короткозорістю. Вони не в змозі дати тверезу оцінку всім минулим подіям і не вміють дивитися тверезо в майбутнє”, — сказав Полонський.

За його словами, подібні заяви західних політиків щодо майбутнього Криму – тимчасове явище. “Такі пани, які роблять подібні заяви, це все тимчасове явище навіть на західному політичному небосхилі. Вони падають так само різко і так само боляче б’ються об землю, особливо завдяки таким висловлюванням, як і злітають”, — підкреслив віце-прем’єр.

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