ПЕКІН, 9 травня – . Автоматична безпілотна гілка метро з’явиться в підземці китайської столиці, йдеться в заяві на сайті комітету з контролю та управління державним майном Китаю при Держраді Китаю (SASAC).

© РИА Новини / Антон ДенисовКанатная дорога з’єднає метро “Сходненская” і “Річковий вокзал” в МосквеБеспилотной стане 12 гілка, яка буде знаходитися в північній частині міста і перетинати Пекін з сходу на захід. Довжина нової лінії складе 29,4 кілометра, на ній розташується 21 станція, 14 з яких планується зробити пересадочними.

Влада поки не повідомляє, коли буде запущена нова гілка метро, проте за даними місцевих ЗМІ, вона може заробити в Пекіні вже до 2021 року. Пекінське метро постійно розширюється, це робиться для того, щоб знизити завантаженість наземного транспорту і зробити переміщення в самому Пекіні і в його найближчих передмістях комфортніше і швидше.

За станом на кінець 2017 року протяжність пекінського метро становила 608 кілометрів, а до кінця цього року воно стане ще на 22 кілометри довше.

Повністю автоматична безпілотна гілка метро “Пуцзян” з кінця березня запущена в експлуатацію в тестовому режимі в Шанхаї. Для переміщення складів використовується система роликових рейкових направляючих. Довжина гілки метро “Пуцзян” становить 6,68 кілометра, на ній розташовані шість станцій.