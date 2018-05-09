ДОНЕЦЬК, 9 травня — . Українські силовики в середу обстріляли з мінометів територію самопроголошеної Донецької народної республіки, заявив журналістам представник ДНР в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню.

“Сьогодні з 12.00 до 12.20 зафіксовано обстріл з боку ВСУ за напрямом Водяне-Ленінське, випущені чотири міни калібром 82 міліметри, застосовувалися великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю”, — заявив представник ДНР в СЦКК.

Як заявив журналістам заступник командувача оперативного командування ДНР Едуард Басурин, за два дні у Горлівці донецької та її передмістях в результаті обстрілу пошкодження отримали понад 20 будинків. “Всього за дві доби повністю знищені або частково пошкоджено понад 20 домів на горлівському напрямку”, — заявив він.

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