Про це повідомив американський президент.

Напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином КНДР відпустила трьох американських ув’язнених. Про це повідомляє президент США Дональд Трамп.

“Секретар Помпео і його “гості” будуть приземлятися на базі ВПС “Ендрюс” в два ранку за місцевим часом. Я буду там для того, щоб привітати їх. Дуже захоплююче!” – написав він.

Держсекретар США Майкл Помпео прибув у середу в Пхеньян для обговорення деталей майбутньої зустрічі між американським президентом Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.