МОСКВА, 9 травня — . Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відзначив внесок Радянського Союзу в перемогу над фашизмом. Про це він сказав в ході виставки, приуроченої до 73-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, яка пройшла 9 травня у штаб-квартирі ООН. © Патріот Продакшнс (2017) Фільм “Собібор” показали на женевському офісі ООН у День Перемоги в Європі

У фойє будівлі Генеральної Асамблеї були представлені стенди дев’яти держав — членів СНД, що оповідають про внесок кожної країни у боротьбу з нацизмом у 1941-1945 роках. Були також виставлені стенди з інформацією та фотографіями про “таборі смерті” Собібор” і історією організованого в жовтні 1943 року радянським офіцером Олександром Печерським масового втечі з табору.

Учасниками виставки стали Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан, Туркменія і Узбекистан. На презентацію прийшли постпреди України, Угорщини, Словаччини та представники інших держав, а також Гутерреш.

За його словами, сьогодні організація такої спільної виставки “має більше значення, ніж в попередні роки”. “Я вірю, що всім нам вкрай необхідно нагадувати собі про уроки Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни — для Радянського Союзу. Це були абсолютно неймовірні, спустошливі руйнування в світі. Я думаю, нам потрібно віддати належне тому, що в Радянському Союзі робилися найбільші військові зусилля проти нацизму, а також того, що Радянський Союз поніс найбільші жертви, людські та інші, щоб перемогти нацизм”, — сказав він.

“Найгіршим злочином нацизму” він назвав голокост. Сьогодні ж, за його словами, антисемітизм, ненависть до ісламу та інші форми ненависті поширюються по світу.

“Останнім часом ми бачимо, що неонацистський послання знову піднімається. Ми бачимо політичні рухи, які визнають свою неонацистську зв’язок, або використовують символіку, образи, слова, наприклад, “кров і грунт”, ми чуємо, як їх повторюють на демонстраціях в різних частинах світу. Це рак, який знову починає розповзатися, і я думаю, що наш обов’язок — зробити все можливе, щоб вилікувати цю жахливу хворобу. Пам’ять про тих, хто переміг нацизм в 1945 році, ця пам’ять допоможе нам перемогти будь-які прояви неонацизму в наш час”, — сказав генсек ООН. Наталія КопыловаОбъединяя покоління і країни: у Лондоні пройшла акція “Безсмертний полк”

Постпред Росії при ООН Василь Небензя, виступаючи на відкритті, нагадав, що, “за деякими оцінками, 28 мільйонів радянських людей принесли своє життя в жертву в цій жахливій війні, щоб перемогти нацизм, а в Європі оцінки доходять до 50 мільйонів загиблих”.

“Я особисто пам’ятаю трьох своїх дядьків, які загинули під час Другої світової війни, і свого батька, який не загинув, як ви можете бачити. Мій батько пішов на війну, коли йому було 17 років, додавши рік до свого віку, з яким він прожив до кінця свого життя. Він закінчив у Берліні, коли йому був 21 рік. Тепер навіть важко це уявити”, — сказав Небензя.

Він подякував тим, хто прийшов на виставку, щоб “відзначити з нами день цієї великої Перемоги для всього людства”. “Ми сьогодні живемо у важкий час, але у нас є особлива відповідальність — зробити все, що в наших силах, щоб запобігти повторенню подібного”, — підкреслив російський постпред.