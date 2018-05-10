КИЇВ, 9 травня — . Посольство Росії в Україні заявило, що депортація з країни кореспондентів російських каналів є порушенням Києвом міжнародних зобов’язань, і закликало українську сторону вжити заходів щодо недопущення таких акцій, які погіршують перспективи нормалізації двостороннього діалогу. © Fotolia / Pavel IgnatovДве російських журналістки потрапили в базу даних сайту “Миротворець”

Як раніше повідомлялося, співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали і вислали з країни в Росію і Казахстан журналісток телеканалів “Росія” і “Першого каналу” Валентину Соловйову та Ольгу Юр’єву, їм заборонили в’їзд на Україну строком на три роки. За даними СБУ, журналістів відправили до Києва для підготовки сюжетів про святкування в Україні Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У СБ України стверджують, що зняті відеоматеріали нібито планували використовувати “для дискредитації України перед світовим співтовариством і поширенню дезінформації серед населення”.

“Подібними діями Україна грубо порушила взяті на себе міжнародні зобов’язання щодо забезпечення журналістської діяльності, свободи слова, висловлення поглядів і переконань у рамках багатосторонніх угод, зокрема, пункт 1 статті 10 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року і статтю 19 Загальної декларації прав людини 1948 року”, — йдеться в заяві посольства, оприлюдненому в Twitter. © AFP 2018 / Vasily MaximovСоюз журналістів України заявив про зростання кількості нападів на працівників ЗМІ

У диппредставництві зазначили, що це не перший випадок такого роду, і, попри неодноразові звернення посольства, українські влади не вживають ніяких заходів для виправлення складної ненормальної ситуації.

“Вважаємо, що таке демонстративне бездіяльність загрожує подальшою деградацією відносин між нашими країнами. Але це — не наш вибір. Закликаємо українську сторону вжити необхідних заходів щодо недопущення рецидивів акцій, які погіршують перспективи нормалізації двостороннього діалогу”, — заявили в посольстві.

Рахунок випадків утиску журналістів в Україні йде на десятки. МЗС РФ закликав країни ОБСЄ і Ради Європи, а також міжнародні організації засудити політику Києва проти ЗМІ. Київ неодноразово обмежував роботу російських ЗМІ в країні, в тому числі регулярно забороняючи в’їзд на Україну журналістам з РФ. У березні 2015 року була припинена акредитація при органах держвлади України 115 російських ЗМІ. СтрингерМелкие провокації, або Як на Україні намагалися зіпсувати День Перемоги

Утиски Києва торкнулися також і журналістів медіа-групи “Росія сьогодні”, до складу якої входить . На початку листопада на Україну не пустили журналіста Захара Виноградова, його зняли з поїзда Москва-Одеса і заборонили йому в’їзд в країну на п’ять років. 6 травня 2017 року акредитованого на що проходив в Києві фінал “Євробачення” фотокореспондента МІА “Росія сьогодні” Раміля Ситдикова не пустили на Україну. Фотокору видали постанову про відмову у в’їзді “у зв’язку з непідтвердженою причиною приїзду”.

У вересні 2015 року Київ ввів персональні санкції проти журналістів, у тому числі — гендиректора МІА “Росія сьогодні” Дмитра Кисельова, керівників представництв агентства в Туреччині Олени Палажченко і в Казахстані — Ольги Коваленко (з останніх двох потім санкції були зняті), крім того в список пізніше внесли головного редактора “Росії сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян. У лютому 2015 Верховна Рада відкликала акредитацію всіх кореспондентів в Києві, потім протягом декількох місяців вони були позбавлені доступу на заходи у всі держустанови України. У квітні 2014 року на Україну не впустили фотокора агентства Олексія Куденко, а також кореспондента Андрія Малишкіна.