БЕРЛІН, 10 травня — . Зустріч канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і президента України Петра Порошенка пройде в четвер в німецькому Аахені.

© РИА Новини / Віктор Толочко”Грубувата робота”. Політолог про “зустрічі” в нормандському форматі без РоссииПереговоры пройдуть на полях церемонії вручення міжнародної премії імені Карла Великого за 2018 рік президента Франції. Макрон удостоївся її “за бачення нової Європи”, прагнення до модернізації ЄС і пропозиції щодо реформи європейського проекту. Меркель виступить на церемонії з вітальною промовою.

Раніше про те, що коротка зустріч лідерів трьох країн, які входять в “нормандський формат” за участю Німеччини, Франції, Росії та України відбудеться в Ахені, заявили в кабміні ФРН. Відсутність представників Росії на зустрічі 10 травня не означає, що розмова з Москвою на тему українського врегулювання не продовжується, підкреслили у відомстві.

Меркель на квітневій зустрічі з Порошенком в Берліні заявили, що ці переговори не слід розглядати як захід в рамках “нормандського формату”, куди входять чотири країни, проте є “великий взаємний інтерес” до подібного контакту.

Темою переговорів заявлена ситуація на Україні. Як повідомили в понеділок в кабміні ФРН, сторони мають намір “обмінятися думками” на цей рахунок. Як раніше заявив глава МЗС ФРН Хайко Маас, Берлін має намір домагатися встановлення стійкого перемир’я і відведення важкого озброєння від лінії зіткнення в Донбасі, а також обміну полоненими у форматі “всіх на всіх”. Також Німеччина наполягає на реалізації мінських угод.

Влади України в квітні 2014 року почали військову операцію проти самопроголошених ЛНР і ДНР, які заявили про незалежність після держперевороту на Україні в лютому 2014 року. За останніми даними ООН, жертвами конфлікту стали понад 10 тисяч осіб. Питання врегулювання ситуації в Донбасі обговорюється, в тому числі в ході зустрічей в Мінську контактної групи, яка з вересня 2014 року прийняла вже три документи, що регламентують кроки по деескалації конфлікту. Однак і після угод про перемир’я між сторонами конфлікту тривають перестрілки.