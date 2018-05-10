БРЮССЕЛЬ, 10 травня – . Глава Євроради Дональд Туск, зустрівся в середу в німецькому Аахені з президентом України Петром Порошенком, повідомив, що наступний саміт Україна-ЄС запланований на 9 липня.

© РИА Новини / Михайло ПалинчакПорошенко обговорив з Туском посилення санкцій проти Росії в Ахені пройшла церемонія вручення міжнародної премії “Карла Великого” президенту Франції Еммануелю Макрону, на заходу був запрошений і український президент.

“З президентом Порошенко готуємося до нашого наступного саміту ЄС-Україна 9 липня”, — написав Туск у середу у своєму акаунті Twitter.

Раніше повідомлялося, що Порошенко 9-10 травня відвідає з візитом німецький Ахен і на полях цього заходу планує провести тристоронні переговори з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, у ході яких обговорити питання розміщення миротворців ООН в Донбасі.